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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع كفاءة المظهر الحضاري والارتقاء بالمساحات الخضراء بنطاق العجوزة

تجميل الشوارع
تجميل الشوارع
أحمد زهران

واصل حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، أعمال غسيل ودهانات ورفع كفاءة المظهر الحضاري بعدد من الشوارع الحيوية بنطاق الحي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة واشراف دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

وشملت الأعمال شارع 26 يوليو بمحيط المحافظة وشارع البطل أحمد عبدالعزيز والمتحف الزراعي، كما تم تكثيف الاهتمام بالحدائق والمساحات الخضراء بنطاق الحي ومتابعة أعمال الري والعناية بالمزروعات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين.

محافظة الجيزة تجميل ونظافة الشوارع حي العجوزة

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