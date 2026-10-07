"تلفزيون بريكس": إندونيسيا وماليزيا تدرسان إنشاء مسار تجاري بحري جديد بينهما

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تدرس إندونيسيا وماليزيا إنشاء مسار تجاري بحري جديد بين مينائي "بيلاوان" الإندونيسي و"جوهر" الماليزي بهدف تسهيل نقل البضائع وتقوية الروابط التجارية بين البلدين.

وذكرت شبكة "تلفزيون بريكس" الدولية اليوم الأربعاء أن الجانبين يناقشان حاليا المشروع مع شركات النقل وشركات البضائع والشركات اللوجستية، ويعملان على تحديد المسارات الأكثر طلبا وتطوير خطة مناسبة للنقل.

ويعد ميناء "بيلاوان" هو الميناء الرئيسي بجزيرة "سومطرة" الواقعة شمالي إندونيسيا، ومع تنفيذ المشروع سيمكن للبضائع الإندونيسية الوصول إلى ماليزيا عبر ميناء "جوهر" لتدخل الأسواق المحلية أو تنتقل لاحقا إلى دول آسيوية أخرى.