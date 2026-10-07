الشركة المنظمة لبطولة كأس دمشق الدولية للسلة: تعامل مسئولي الزمالك معنا غير احترافي ـ خاص

عبر نسيب قباني مدير الشركة المنظمة لبطولة دمشق الدولية لكرة السلة عن استيائه من طريقة تعامل نادي الزمالك بعد تأخر وصولهم للمشاركة في البطولة.

وقال نسيب قباني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: تحملنا كل التكاليف الخاصة بسفر بعثة الزمالك والاقامة لكن التجاوب معنا سلبي للغاية وحاولنا التواصل معهم لكن دون رد حتى جاء الرد بـ 5 دقائق ونرد عليكم وتم التأكيد على عدم المشاركة.

وأضاف : التعامل معنا غير احترافي رغم أن الزمالك له معزة خاصة في قلوبنا لكن أهدرها بتصرفاته الأخيرة وسيتم إصدار بيان بعد قليل لكشف كافة التفاصيل.

وواصل : سيتم منع الزمالك من المشاركة مستقبلا في البطولة ولمدة سنتين بعد طريقتهم غير الاحترافية في التعامل.

أزمة سلة الزمالك

يأتى ذلك بعد رفض لاعبي فريق كرة السلة رجال بالزمالك، السفر للمشاركة في بطولة دمشق الدولية والمقرر اقامتها غدا 8 أكتوبر، حيث تعود البطولة بعد غياب استمر 18 عاما.

وتعذر سفر أحد لاعبي الفريق بسبب بعدم حصوله على شهادة التخرج الخاصة به لاستكمال أوراقه الرسمية قبل السفر بساعات وعادوا لمنازلهم بعد التجمع قبل التواجد في المطار استعدادا للسفر.

وتعيش اللجنة المنظمة للبطولة حالة غير طبيعية في الوقت الحالي وقبل انطلاق البطولة بـ 24 ساعة بسبب عدم حضور الزمالك للمشاركة في البطولة وفق الاتفاق.