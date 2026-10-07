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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عائلة ويستون الكندية تستحوذ على سلسلة الصيدليات البريطانية «بوتس» مقابل 12.7 مليار دولار كندي

عائلة ويستون الكندية
عائلة ويستون الكندية
أ ش أ

 أعلنت عائلة ويستون الكندية، المالكة لعدد من أكبر شركات التجزئة والصيدليات في كندا، عن استحواذها على سلسلة الصيدليات البريطانية الشهيرة "بوتس" في صفقة تبلغ قيمتها نحو 12.7 مليار دولار كندي (8.9 مليار دولار أمريكي)، في خطوة من شأنها توسيع نفوذها في قطاع التجزئة والرعاية الصحية على المستوى الدولي.

وجاءت الصفقة من خلال شركة "ويتينجتون إنفستمنتس"، الذراع الاستثمارية الخاصة بالعائلة، والتي ستشتري "بوتس" من شركة الاستثمار الخاصة "سايكامور بارتنرز".

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" أن عملية الاستحواذ تشمل جميع متاجر بوتس في المملكة المتحدة وأيرلندا، إضافة إلى عملياتها في تايلاند وأعمال الامتياز التجاري التابعة لها، فضلاً عن قسم البصريات وشركة مستحضرات التجميل .

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2027، بالشراكة مع شركة "فايرفاكس فاينانشال هولدينجز" الكندية. وبعد إغلاق الصفقة، سيتولى جالين ويستون رئاسة مجلس إدارة بوتس.

وتُعد بوتس واحدة من أعرق سلاسل الصيدليات في بريطانيا، حيث تأسست عام 1849 وتدير نحو 1800 متجر. ويقارن العديد من الخبراء بينها وبين سلسلة "شوبرز درج مارت" الكندية التي تمتلك حوالي 1350 فرعاً في أنحاء كندا.

وتشتهر عائلة ويستون بامتلاكها شركات كبرى مثل "لوبلاوز" و"جورج ويستون"، بالإضافة إلى متجر الأزياء الفاخرة "هولت رينفرو". كما تمتلك حصة في شركة "أسوشيتد بريتيش فودز" المالكة لسلسلة متاجر "برايمارك".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العلامة التجارية "بوتس" ستعود إلى السوق الكندية مستقبلاً، إلا أن خبراء يرون أن خبرة عائلة ويستون الطويلة في قطاع الصيدليات والتجزئة قد تساعد على دفع الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع العالمي.

عائلة ويستون الكندية التجزئة والصيدليات في كندا سلسلة الصيدليات البريطانية

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