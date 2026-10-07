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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النائب أحمد السبكي: الفلاحون الأكثر احتياجًا للحماية.. ونسعى لإنشاء صندوق لدعمهم

الفلاح
الفلاح
محمود محسن

أكد النائب أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن الفلاحين يمثلون شريحة كبيرة من سكان مصر، مشيرًا إلى أنهم من أكثر الفئات كدحًا وعملًا، وأنهم تحملوا أعباء اقتصادية متزايدة خلال الفترة الماضية.

وقال السبكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن الفلاح تعرض للظلم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، في الوقت الذي لم تشهد فيه دخول الفلاحين نموًا يتناسب مع هذه الزيادة، مؤكدًا أن الأمر كان يستدعي تقديم مزيد من الدعم والعمل على توفير نظام حماية اجتماعية للفلاح، بما يضمن شعوره بالأمان في مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها.

وتابع أن فكرة إنشاء صندوق لدعم الفلاحين تهدف إلى توفير حماية متكاملة للفلاح خلال فترة عمله، وكذلك بعد انتهاء سنوات العمل، خاصة فيما يتعلق بتوفير مظلة للحماية خلال فترة المعاش.

مواجهة المخاطر المختلفة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المقترح لا يستهدف تحميل الدولة أو الفلاح أعباء مالية كبيرة، موضحًا أن قيمة الاشتراك المقترحة للفلاح تبلغ 42 جنيهًا شهريًا، بما يتيح توفير مظلة حماية ودعم له في مواجهة المخاطر المختلفة

النائب أحمد السبكي مجلس النواب الفلاحين التضخم حماية اجتماعية

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