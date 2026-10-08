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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سماع الشهود في محاكمة 116 متهما بـ خلية داعش التجمع.. السبت

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت المقبل الموافق 10 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، للشهود في محاكمة 116 متهما، في القضية رقم 12785 لسنة 2024 جنايات التجمع، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2 يوليو 2022 وحتى 6 يونيو 2024، المتهم الأول أسس جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأضافت التحقيقات تولي المتهمين الثاني والثالث قيادة جماعة إرهابية بان تولي المتهم الثاني مسئولية العمل الأمن بالجماعة وتولي المتهم الثالث مسئولية التأصيل الشرعي لأعضاء الجماعة وتولي المتهمون من الرابع وحتى السادس مسئولية الدعم المالي واللوجستي بها وتولي المتهم السابع مسئولية العمل العسكري وتولي الثامن مسئولية الملف الإعلامي.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين الثاني والسابع والثامن بطريق مباشر وغير مباشر بتدريب أفراد وتعليمهم فنون قتالية وتعلمهم على استخدام وسائل الاتصال اللاسلكية ووسائل تقنية أخري، والمتهمون من التاسع وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بحيازة أسلحة وذخيرة.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 116 متهما داعش التجمع إرهاب

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