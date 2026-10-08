المعقل التاريخي للمتمردين .. الجيش المالي يستعيد السيطرة على مدينة كيدال

أفادت مصادر محلية بدخول الجيش المالي مدينة كيدال واستعادته السيطرة عليها عقب عملية عسكرية جوية وبرية واسعة استهدفت مواقع الجماعات المسلحة في المدينة ومحيطها.

وبحسب وسائل إعلام مالية ؛ تُعد كيدال المعقل التاريخي للتمرد في شمال مالي، وآخر مدينة رئيسية ظلت خارج سيطرة الدولة، قبل أن يستعيدها الجيش في نوفمبر 2023، ثم تعود إلى سيطرة الجماعات المسلحة في 25 أبريل الماضي، إثر هجوم شنّه تحالف ضم جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكان الجيش المالي قد كثّف خلال الأيام الماضية غاراته الجوية على مواقع الجماعات المسلحة في المنطقة، بالتزامن مع تقدم بري للقوات الحكومية بهدف بسط السيطرة على محيط المدينة وقطع خطوط الإمداد والتحرك المؤدية إليها.

وتأتي التطورات الأخيرة في انتظار الإعلان الرسمي من السلطات المالية، وكشف تفاصيل العملية العسكرية ومسار استعادة السيطرة على المدينة.

