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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"6 أكتوبر بالـAI".. صور المصريين تتصدر السوشيال ميديا احتفالا بذكرى النصر

"6 أكتوبر بالـAI".. صور المصريين تتصدر السوشيال ميديا احتفالا بذكرى النصر
"6 أكتوبر بالـAI".. صور المصريين تتصدر السوشيال ميديا احتفالا بذكرى النصر
أ ش أ

استعاد المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وانستجرام" ذكريات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مستعينين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم مشاهد وصور مستوحاة من حرب أكتوبر 1973، بالتزامن مع الذكرى الـ53 للنصر، في احتفاء رقمي عكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.

وتداول المستخدمون صورا أنشأوها أو أعادوا تصميمها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تضمنت جنودا مصريين ومشاهد من عبور قناة السويس ورفع العلم المصري، إلى جانب لقطات تجمع بين الصور التاريخية والمعالجة الرقمية الحديثة.

ولم تقتصر المشاركات على الصور، إذ أضاف مستخدمون إليها مقاطع من الأغاني والأناشيد الوطنية المرتبطة بانتصارات أكتوبر، لتتحول المنشورات إلى مشاهد قصيرة تجمع بين الصورة والموسيقى وتستحضر أجواء الاحتفال بذكرى النصر.

وعكست المشاركات تفاعلًا لافتًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر، حيث وظف المصريون، وخاصة من الأجيال الجديدة، أدوات التكنولوجيا الحديثة لإحياء صور من الذاكرة الوطنية وتقديمها بأسلوب بصري يتناسب مع طبيعة المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.

ويعكس هذا التفاعل انتقال مظاهر الاحتفال بذكرى النصر إلى مساحات وأدوات جديدة، مع استخدام الأجيال الشابة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كوسيلة للتعبير عن ارتباطها بذكرى أكتوبر، وإعادة تقديم أحداثها ورموزها بلغة بصرية حديثة.

وتحول الذكاء الاصطناعي في هذه المشاركات إلى وسيلة لإعادة تخيل مشاهد من واحدة من أبرز المحطات في التاريخ المصري الحديث، فيما حملت التعليقات والعبارات المصاحبة للصور رسائل فخر واعتزاز بانتصار أكتوبر وبالجنود المصريين الذين شاركوا فيه.

وتأتي هذه المشاركات بالتزامن مع احتفالات المصريين بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر، التي تحظى بحضور سنوي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعادة نشر الصور والذكريات والرسائل المرتبطة بالنصر، ولكن هذه المرة بأدوات تكنولوجية جديدة تتيح للأجيال الحالية التعبير عن مشاعرها تجاه هذه الذكرى بأسلوبها الخاص.

مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام ذكريات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة تقنيات الذكاء الاصطناعي صور مستوحاة من حرب أكتوبر 1973

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