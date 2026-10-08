التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تنظم ورشة عمل متخصصة لتعزيز القدرات الإعلامية للجمعيات الأهلية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ورشة عمل موسعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتعاون مع منصة «الجسر»، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لرفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها في مجالات الإعلام والتواصل المجتمعي.

وتأتي الورشة انطلاقًا من أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في خدمة المواطنين والمساهمة في تنفيذ المبادرات والمشروعات المجتمعية، وضرورة دعمها بالأدوات والمهارات الإعلامية التي تمكنها من عرض جهودها بصورة مهنية، وتسليط الضوء على نماذج العمل المجتمعي الناجحة.

وأوضح مجدي نجيب فهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن الورشة تناولت عددًا من المحاور المهمة من أبرزها التعريف بمنصة «الجسر» وآليات التعاون معها، وأسس إعداد وصياغة الخبر الصحفي، ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام، وإعداد المحتوى الإعلامي، وآليات الترويج للمبادرات والأنشطة المجتمعية، إلى جانب مهارات التواصل وإدارة الأدوات والمنصات الإعلامية الحديثة.

وحاضر بالورشة نخبة من المتخصصين في مجالات الإعلام والثقافة والفنون، وهم: الإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، رئيس تحرير منصة «الجسر»، الإعلامية والروائية بسنت عثمان مدير التحرير بمنصة «الجسر»، الفنان القدير طارق دسوقي المستشار الفني والثقافي لمنصة «الجسر».

كما شاركت في فعاليات الورشة نيفين عطية مدير إدارة الجمعيات والاتحادات، في إطار دعم ومتابعة جهود الإدارة في الارتقاء بأداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وهدفت الورشة إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من امتلاك أدوات إعلامية أكثر احترافية، وإبراز جهودها ومشروعاتها ومبادراتها، وتوثيق أنشطتها بصورة تعكس حجم ما تقدمه من خدمات للمواطنين، بما يسهم في تعزيز التواصل مع المجتمع ونشر قصص النجاح والتجارب المتميزة.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية أن الاستثمار في تطوير قدرات العاملين بالجمعيات الأهلية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم منظومة العمل الأهلي، وتعظيم أثر مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات التنفيذية والجمعيات في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية.

وتأتي هذه الورشة في إطار رؤية مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والإعلامي للجمعيات الأهلية، بما يدعم قدرتها على التواصل الفعال مع المواطنين ويعزز رسالتها ودورها التنموي داخل المجتمع الإسماعيلي.