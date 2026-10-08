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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء مركز للسموم ووحدة Toxicology بمستشفيات جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

 عقدت كلية الطب بجامعة قناة السويس جلسة لمناقشة آليات إنشاء مركز للسموم بمستشفيات الجامعة، إلى جانب بحث آليات إنشاء وحدة (Toxicology)، بما يعزز قدرات المستشفيات الجامعية في التعامل مع حالات التسمم والطوارئ المرتبطة بها، ويدعم الخدمات الصحية المقدمة لأهالي إقليم القناة وسيناء.

وترأس الجلسة الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبد الغني، حيث شهدت مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بإنشاء مركز السموم ووحدة (Toxicology)، في إطار توجه كلية الطب نحو تطوير الخدمات الطبية التخصصية وتعزيز دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية دعم التخصصات الطبية الدقيقة وإنشاء وحدات ومراكز متخصصة تواكب الاحتياجات الصحية لأهالي إقليم القناة وسيناء.

وأوضح رئيس الجامعة أن إنشاء مركز للسموم ووحدة متخصصة في مجال (Toxicology) يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإمكانات الطبية والتشخيصية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم كل ما من شأنه تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتأهيل الكوادر الطبية، وتوفير بيئة طبية متكاملة قادرة على التعامل مع الحالات الحرجة وفق أحدث الأساليب والبروتوكولات الطبية.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص كلية الطب على تعظيم دورها المجتمعي وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير أعلى مستوى من الخدمة الصحية لأهالي إقليم القناة وسيناء، مع دعم مستشفيات الجامعة بإمكانات وتخصصات طبية متطورة تواكب احتياجات المجتمع.

وناقشت الجلسة آليات إعداد وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة لدعم منظومة السموم، مع التأكيد على أهمية التدريب المتخصص ورفع كفاءة الأطباء في التعامل مع مختلف حالات التسمم والطوارئ المرتبطة بها، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات والتعامل معها وفق أسس علمية وطبية متخصصة.

وفي هذا السياق، تم بحث التعاون مع مركز السموم بجامعة الزقازيق للاستفادة من خبراته العلمية والطبية، ووضع برامج تدريبية تستهدف أطباء الطوارئ والباطنة العامة والطب الشرعي والسموم، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع حالات التسمم بكفاءة وسرعة، وفق أحدث الأساليب والبروتوكولات الطبية.

كما تناول الاجتماع بحث الاحتياجات الفنية والتنظيمية اللازمة لإنشاء مركز السموم، بما يدعم التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، ويسهم في سرعة التعامل مع الحالات الحرجة، ويعزز من قدرة المستشفيات الجامعية على تقديم خدمة طبية متخصصة ومتكاملة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آليات إنشاء وحدة (Toxicology) بمبنى الجراحات التخصصية بالدور الأول، إلى جانب بحث تجهيز معمل خاص بالوحدة، بما يعزز الإمكانات التشخيصية والفنية ويدعم تقديم الخدمات الطبية التخصصية المرتبطة بالمجال، في إطار خطة تطوير منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية ورفع جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحالات الطبية.

وشهدت الجلسة حضور الأستاذة الدكتورة سها يونس، أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والأستاذة الدكتورة سهام أحمد، أستاذ ورئيس قسم الباطنة العامة، والأستاذة الدكتورة رانيا حشيش، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم، والأستاذة الدكتورة نشوى محمود، أستاذ مساعد ورئيس قسم طب الطوارئ.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة جامعة قناة السويس لتطوير مستشفياتها الجامعية وتعزيز دورها في تقديم خدمات طبية تخصصية متقدمة، بما يدعم رسالتها في خدمة المجتمع، ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات الصحية لأبناء إقليم القناة وسيناء.

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