رئيس هيئة الأركان الكوري: انفجار اللغم الأخير قرب الحدود بين الكوريتين يعتبر "استفزازًا"

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الجنرال جين يونغ-سونغ، بإن انفجار اللغم الأخير قرب الحدود بين الكوريتين يعتبر "استفزازًا" من جانب كوريا الشمالية، متعهدًا في الوقت نفسه بمراجعة إجراءات الرد.

و أضاف جين، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم /الخميس/ - أن عملية إزالة الألغام التي نفذتها القوات الكورية الجنوبية في موقع الانفجار ردًا "مناسبًا"،و أنها بالغة الأهمية ،وأنها نجحت في التعبير عن عزم الجيش الكوري الجنوبي، موضخا أنه يجب القضاء على التهديد الذي تسبب في إصابات خطيرة للجنود بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكرية، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان أننا تمكنا من تنفيذ عملية ناجحة.

وأطلق الجيش الكوري الجنوبي، يوم الاثنين الماضي، عمليةً لإزالة ما تبقى من الألغام الأرضية التي زرعتها كوريا الشمالية في موقع الانفجار، في أول مهمة من نوعها داخل المنطقة العازلة بين الكوريتين.

وفي الوقت نفسه، تعهد الجيش الكوري الجنوبي بتعزيز جاهزيته لردع أي استفزازات أخرى من جانب كوريا الشمالية في أعقاب الحادث الاخير. كما تعهد بالرد "بحزم" فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالقوات الكورية الجنوبية، بما في ذلك استخدام الوسائل المادية وغير المادية.

كما ذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها ستسرع الجهود الرامية إلى تحويل أنظمة المراقبة في المواقع العامة في وحدات الخطوط الأمامية إلى أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.