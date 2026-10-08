قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يكشف مفاجآت في حسابات معتمد جمال للقمة.. الدباغ كلمة السر
سوريا تدرس تقديم دعم عسكري للسعودية في مواجهة الحوثيين
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 15 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا
طلاب مدرسة بأسوان : ماعندناش مدرسين كمبيوتر ولا انترنت والحاسب الآلي مادة أساسية
أمطار ورياح وشبورة وتحذير من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟
هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح
إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تابعة للجيش في بلوجستان
سحب عبوات مجهولة المصدر لأشهر أدوية أمراض الدم| بالاسم
100 مدرسة مصرية إيطالية و38 أخرى ألمانية تنطلق فى العام الدراسي الحالي
قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس هيئة الأركان الكوري: انفجار اللغم الأخير قرب الحدود بين الكوريتين يعتبر "استفزازًا"

رئيس هيئة الأركان الكوري: انفجار اللغم الأخير قرب الحدود بين الكوريتين يعتبر "استفزازًا"
رئيس هيئة الأركان الكوري: انفجار اللغم الأخير قرب الحدود بين الكوريتين يعتبر "استفزازًا"
أ ش أ

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الجنرال جين يونغ-سونغ، بإن انفجار اللغم الأخير قرب الحدود بين الكوريتين يعتبر "استفزازًا" من جانب كوريا الشمالية، متعهدًا في الوقت نفسه بمراجعة إجراءات الرد.

و أضاف جين، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم /الخميس/ - أن عملية إزالة الألغام التي نفذتها القوات الكورية الجنوبية في موقع الانفجار ردًا "مناسبًا"،و أنها بالغة الأهمية ،وأنها نجحت في التعبير عن عزم الجيش الكوري الجنوبي، موضخا أنه يجب القضاء على التهديد الذي تسبب في إصابات خطيرة للجنود بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكرية، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان أننا تمكنا من تنفيذ عملية ناجحة.

وأطلق الجيش الكوري الجنوبي، يوم الاثنين الماضي، عمليةً لإزالة ما تبقى من الألغام الأرضية التي زرعتها كوريا الشمالية في موقع الانفجار، في أول مهمة من نوعها داخل المنطقة العازلة بين الكوريتين.

وفي الوقت نفسه، تعهد الجيش الكوري الجنوبي بتعزيز جاهزيته لردع أي استفزازات أخرى من جانب كوريا الشمالية في أعقاب الحادث الاخير. كما تعهد بالرد "بحزم" فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالقوات الكورية الجنوبية، بما في ذلك استخدام الوسائل المادية وغير المادية.

كما ذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها ستسرع الجهود الرامية إلى تحويل أنظمة المراقبة في المواقع العامة في وحدات الخطوط الأمامية إلى أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الجنرال جين يونغ سونغ انفجار اللغم الأخير قرب الحدود بين الكوريتين وكالة الأنباء الكورية يونهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الزمالك

أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

ترشيحاتنا

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف Oppo K14 Plus 5G

رسميًا.. أوبو تطلق وحش الفئة المتوسطة Oppo K14 Plus 5G ببطارية ضخمة ومعالج قوي

تحديث جديد من مايكروسوفت

مايكروسوفت تتيح الاتصال بجهازك الكمبيوتر الخاص عن بُعد بخطوات بسيطة

بالصور

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد