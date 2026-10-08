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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في مدينة نصر

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى أحد المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 


عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الشهادات والإستمارات والإعلانات المطبوعة الخاصة بالكيان)  وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالمشاركة مع مالكة الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية اخبار الحوادث كيان تعليمي

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