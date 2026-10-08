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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالفيوم السبت المقبل لإحلال وتجديد خط المدابغ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لخط مياه قطره ألف ملليمتر بمنطقة المدابغ بمدينة الفيوم بهدف رفع كفاءة الشبكة والحفاظ على سلامتها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.


موعد انقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن أعمال الإحلال والتجديد تبدأ يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 10 مساء وتستمر لمدة 24 ساعة مما يترتب عليه انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق المتأثرة بالأعمال.


مناطق متأثرة بالأعمال

يشمل انقطاع المياه مدينة الفيوم حي جنوب التي تشهد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالإضافة إلى مركز أبشواي وقرى العجميين والنصارية وتبهر وبوجنشو والسنجا كما يتأثر مركز يوسف الصديق بمناطق الشواشنة والرشدية وتوابعها إلى جانب مركز الفيوم 3 والشيخ فضل وجزء من قرية دسيا وأشارت الشركة إلى حدوث ضعف في ضغوط المياه بمناطق العملية والزملوط والعدوة خلال فترة تنفيذ الأعمال.


سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوانية تدبير احتياجاتهم اللازمة من المياه قبل بدء فترة الانقطاع وأكدت الشركة الدفع بسيارات مياه الشرب إلى المناطق المتأثرة لتوفير احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة تباعا وفقا للموعد المحدد.

شركة مياه الشرب الفيوم أعمال إحلال وتجديد

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