نائب: منتدى مصر 2026 فرصة لربط التنمية بالعدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطن

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لفتح حوار جاد حول أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن يتحول النقاش داخل المنتدى إلى نتائج عملية وقرارات واضحة يشعر المواطن بتأثيرها المباشر في حياته اليومية.

وقال: قيمة المنتدى لا تتوقف عند طرح الأفكار أو استعراض ما تحقق من مشروعات وسياسات، وإنما تكمن في القدرة على تحديد التحديات بدقة، والاستماع إلى المواطنين والخبراء والقوى السياسية والمجتمعية، ثم تحويل ما يطرح من رؤى ومقترحات إلى برامج قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وشدد حسام المندوه الحسيني، على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يجب أن يظل في مقدمة أولويات الحوار، إلى جانب دعم الصناعة والإنتاج والاستثمار، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية متكاملة تربط بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن نجاح المنتدى سيقاس بما يخرج عنه من حلول واقعية وأولويات محددة، وليس فقط بحجم المشاركة أو عدد جلسات الحوار.

وأشار حسام المندوه، إلى أن إشراك المواطنين في صياغة الرؤية المستقبلية يعزز من فرص الوصول إلى سياسات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وتحدياته الحقيقية.