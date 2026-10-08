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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المركزي التنزاني يبقي الفائدة عند 6.25% مع استقرار التضخم والنمو

المركزي التنزاني يبقي الفائدة عند 6.25% مع استقرار التضخم والنمو
المركزي التنزاني يبقي الفائدة عند 6.25% مع استقرار التضخم والنمو
أ ش أ

 أبقى البنك المركزي التنزاني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.25% اليوم الخميس، متوقعا استمرار التضخم ضمن النطاق المستهدف.
ويستهدف البنك المركزي إبقاء التضخم بين 3% و5% على المدى المتوسط، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 4.3% في أغسطس، وفق أحدث البيانات المتاحة.
وذكر البنك المركزي، في بيان، أن موقف السياسة النقدية الحالي ملائم للحد من الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الاقتصاد التنزاني نما 6% في الربع الأول من العام، متوقعًا أن يتجاوز معدل النمو 6% في كل من الربعين الثاني والثالث.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير في يوليو.
وخفف المركزي التنزاني قواعد الصرف الأجنبي، بما يسمح لجميع المستثمرين الأجانب بشراء أذونات وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق الأسواق المالية المحلية والقرار يهدف إلى تعميق الأسواق المالية المحلية وتعزيز مكانة تنزانيا كوجهة استثمارية.
وكانت المشاركة في سوق الأوراق المالية الحكومية تقتصر في السابق على مواطني دول مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، إلى جانب أفراد الشتات التنزاني.

ومن شأن القواعد الجديدة إتاحة أدوات الدين الحكومية أمام شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين، بما قد يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي ويدعم سيولة السوق المحلية.

وافتتحت تنزانيا قبل أسابيع محطة جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية بقدرة توليد تبلغ 2115 ميجاواط، في مشروع من شأنه أن يرفع قدرة البلاد على توليد الكهرباء إلى أكثر من الضعف، ويوفر فائضًا من الطاقة قد يمهد الطريق لزيادة صادرات الكهرباء ودعم النمو الصناعي.
ويُعد المشروع، المقام على نهر روفيجي، أكبر محطة لتوليد الطاقة في تنزانيا، وبلغت تكلفته نحو 7.45 تريليون شلن تنزاني (2.84 مليار دولار).

البنك المركزي التنزاني سعر الفائدة الرئيسي استمرار التضخم

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