العمل تعلن شروط وتفاصيل 550 فرصة تشغيل بالصعيد

أعلنت وزارة العمل عن توفير 550 فرصة عمل لشباب الصعيد، بالتعاون مع شركة سجاد خاصة، وذلك في إطار جهود الدولة لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 7500 جنيه، فيما حددت أقصى سن للتعيين عند 33 سنة.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى الحضور في المواعيد والأماكن المحددة لإجراء المقابلات والاختبارات خلال شهر أكتوبر 2026، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، وفق الجدول التالي:

· بني سويف — الأحد 11 أكتوبر: مديرية العمل، شارع أحمد عرابي، بجوار نادي المعلمين.

· الفيوم — الأحد 11 أكتوبر: مديرية العمل، المشتل – حي الجامعة، بجوار كلية الخدمة الاجتماعية.

· المنيا — الاثنين 12 أكتوبر: الدور الرابع بديوان مديرية العمل، شارع سعد زغلول بالمنيا.

· أسيوط — الثلاثاء 13 أكتوبر: مبنى منطقة عمل أسيوط، بجوار قسم أول أسيوط، مساكن الشادر القديم، بجوار السجل المدني.

· سوهاج — الأربعاء 14 أكتوبر: مديرية العمل، شارع أسيوط – سوهاج، بجوار محكمة الأسرة.

· قنا — الخميس 15 أكتوبر: مركز التدريب المهني، الكلاحين – قفط، أمام إدارة المرور.

وشددت الوزارة على ضرورة الحضور في المواعيد المحددة لاستكمال إجراءات المقابلات والاختبارات، مشيرة إلى إمكانية تقدم من لم يجتز المقابلة في المرحلة السابقة لاختبارات القبول مرة أخرى.