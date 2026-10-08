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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة: حصار الاحتلال الإسرائيلي أدى لتدهور المنظومة الصحية ووفاة مئات المرضى

تدهور المنظومة الصحية ووفاة مئات المرضى
تدهور المنظومة الصحية ووفاة مئات المرضى
أ ش أ

 حذرت مصادر طبية في قطاع غزة، من أن التدهور الخطير وغير المسبوق للمنظومة الصحية، جراء استمرار حرب الإبادة وقيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية، تسبب في توقف البرتوكولات العلاجية ووفاة مئات المرضى.

وقالت المصادر - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن تفاقما حادا في أزمة الدواء تعاني منها مستشفيات القطاع، حيث وصلت نسبة الأصناف الدوائية الأساسية ذات الرصيد الصفري إلى 44%، إلى جانب غياب 54% من المستهلكات الطبية، وانعدام أصناف حيوية كأقلام الانسولين، وأدوية الكيماوي، ومثبطات المناعة لمرضى زراعة الكلى ومحاليل الملح الوريدية.

وعلى صعيد الخدمات التشخيصية والتصوير الطبي، أكدت فقدان 74% من أجهزة الأشعة والتصوير الطبي، حيث انخفض إجمالي الأجهزة من 415 جهازا قبل العدوان إلى 120 جهازا فقط.

وأوضحت أن خدمات تخصصية توقفت بالكامل لعدم توفر أي جهاز عامل مثل الرنين المغناطيسي، والتنظير التلفزيوني، وتفتيت الحصى بالموجات الصادمة، لافتة إلى تراجع أجهزة التصوير المقطعي من 18 إلى 3 أجهزة، وأجهزة تصوير الثدي من 14 إلى 5، وأشعة C-arm الخاصة بالعمليات من 31 إلى 11 جهازا.

وشددت المصادر على أن استمرار هذا الانهيار يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، مجددة مطالبتها للجهات الدولية والمؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لضمان تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الأجهزة التشخيصية لإعادة تأهيل أقسام الأشعة والمستشفيات.

وتشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة حالة انهيار شاملة، جراء الاستهداف المباشر والحصار المتواصل وتفاقم أزمة الوقود، ما أسفر عن خروج غالبية المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة.

كما تواجه الأطقم الطبية صعوبات حادة في إنقاذ حياة الجرحى والمرضى، بالتوازي مع اتساع نطاق الأمراض المعدية وسوء التغذية بين النازحين، وسط مناشدات دولية وأممية متكررة للضغط من أجل كسر الحصار وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية الطارئة.

قطاع غزة التدهور منظومة الصحية

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