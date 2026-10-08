بريطانيا: اعتقال شخصين من لاتفيا لدخولهما قاعدة عسكرية في كامبريدجشير

ألقت السلطات البريطانية القبض على رجلين لاتفيا بموجب قانون الأمن القومي بالمملكة المتحدة بعد اختراق سياج في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في كامبريدجشير.

وفقا لشبكة بي بي سي، اليوم الخميس، تم إطلاق الإنذار عندما رصدت دورية أمنية تابعة لشرطة وزارة الدفاع في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني مولزورث مركبة مهجورة في حوالي الساعة 22:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الأربعاء.

وفقا للمصدر، أنه بعد عمليات البحث التي قامت بها شرطة مقاطعة ماونت فيرنون وشرطة كامبريدجشير، تم تحديد ثغرة صغيرة في السياج المحيط بعد بضع ساعات.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إنه تم القبض على الرجلين، اللذين يبلغان من العمر 36 و 32 عامًا، داخل محيط القاعدة.

كانت الاتهامات الموجهة ضدهما بعد القبض عليهما في البداية هي الاشتباه في تعديهم على موقع محظور وإتلافهم ممتلكات الغير، وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة كامبريدجشير.

وقد تم إلقاء القبض على هذين الشخصين لاحقاً للاشتباه في ارتكابهما جريمة بموجب المادة 4 من قانون الأمن القومي لعام 2023 - وهي دخول مكان محظور لغرض يضر بالمملكة المتحدة.

لا تربط الشرطة حاليًا الحادث بالحادث البارز في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في جلوسترشاير، ولكن من المفهوم أنها لا تستبعد أي احتمال.