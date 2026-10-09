كونوا حريصين .. السفارة الأمريكية في عمّان تحذر مواطنيها بالشرق الأوسط

دعت السفارة الأمريكية في عمّان على الأمريكيين الموجودين حاليًا في الشرق الأوسط إلى الحرص المتزايد بسبب البيئة الأمنية المعقدة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان : كن على دراية بإمكانية إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي، وتعطيل السفر.

وأضافت : يجب على الأمريكيين الذين يسافرون إلى الشرق الأوسط أو منه مراقبة المعلومات حول عمليات المطارات وشركات الطيران.

وتابع البيان : قد تستهدف إيران والجماعات الداعمة لإيران مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الأمريكية والمؤسسات الأخرى.

وأمضت السفارة في بيانها قائلة : نذكر المواطنين الأمريكيين بأن إيران قد هاجمت بنية تحتية مدنية وحيوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الفنادق والمطارات ومواقع مدنية أخرى.

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على الاستمرار في مراقبة المعلومات من الحكومة الأردنية حول التهديدات المحددة واتباع التعليمات، بما في ذلك الإنذارات والتحذيرات الأخرى.

وختمت السفارة بيانها : يرجى أيضًا مراقبة جميع إرشادات السفر الصادرة عن السفارة الأمريكية.