كينيا تتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027/2028

توقعت وزارة المالية الكينية ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027/2028، مقارنةً بـ5.5% في السنة المالية 2026/2027.

وأوضحت وزارة المالية الكينية اليوم الجمعة، أن صافي التمويل المحلي من المتوقع أن يبلغ 929.1 مليار شلن كيني (7.17 مليار دولار) خلال السنة المالية 2027/2028، التي تبدأ في يوليو، بانخفاض عن 1.04 تريليون شلن كيني خلال السنة المالية الحالية.

في المقابل، من توقع ارتفاع صافي التمويل الخارجي إلى 423.8 مليار شلن كيني خلال السنة المالية المقبلة، مقارنةً بـ247.2 مليار شلن كيني في السنة المالية 2026/2027.

ويقدم وزير المالية الكيني مشروع الموازنة عادةً إلى البرلمان في يونيو من كل عام، إلا أن موازنة العام المقبل ستُقدَّم في موعد مبكر بسبب الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف المستخدم في البيانات 129.65 شلن كيني مقابل الدولار الأمريكي الواحد.