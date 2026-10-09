وزير خارجية اليابان يؤكد أهمية التحالف الياباني الأمريكي لاستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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أعرب وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، عن تطلعه للعمل المشترك مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

جاء ذلك خلال لقائه في طوكيو مع سفراء الولايات المتحدة المعتمدين لدى دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومسؤولين في الحكومة الأمريكية، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليابانية.

وأكد موتيجي أن التحالف الياباني - الأمريكي قد اكتسب أهمية متزايدة في ظل تزايد حدة التحديات الأمنية.

ومن جانبهم.. أكد المشاركون الأمريكيون التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وشددوا على دور التحالف الياباني - الأمريكي في المنطقة وأهمية التنسيق بين الدول التي تتشارك الرؤى والقيم ذاتها.

وتبادل موتيجي والمشاركون الأمريكيون وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، واتفقوا على العمل بشكل وثيق لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وشارك في الاجتماع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية دانيال هولر، ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أليسون هوكر، والسفير الأمريكي لدى اليابان جورج جلاس، بالإضافة إلى سفراء الولايات المتحدة لدى الصين وتايلاند والفلبين ونيوزيلندا وفيتنام وأستراليا وكوريا الجنوبية، فضلا عن السفير الأمريكي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).