استمرارا للتصعيد الإسرائيلي .. قصف مدفعي وغارات تستهدف بلدات في جنوب لبنان

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تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من بلدات جنوب لبنان، حيث تتعرض بلدة المنصوري في قضاء صور لقصف مدفعي، وكذا وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثا.

وفي قضاء النبطية، شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي وأطراف بلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت وميفدون.

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي بلدة المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة لهما، فيما أُطلقت قنابل مضيئة في أجواء بلدتي بيت ليف وصربين.

وتعرضت النبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، سبقه قصف استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص وأطراف بلدة ميس الجبل، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي شقرا وميس الجبل.

وبالتزامن، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة استهدفت أطراف بلدة حداثا من جهة رشاف.