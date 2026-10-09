مسلسل أنت من أحببت الحلقة 20.. دجلة تنقذ مشروع إركان وأسرار النسب تهدد العائلة

شهدت الحلقة 20 من مسلسل «أنت من أحببت» (Sevdiğim Sensin) تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث، مع نجاح دجلة في إنقاذ المشروع الذي يجمع إركان بعبدالله، وتطور علاقتها بزوجها بعدما تمكنت من إثبات قدرتها على تحمل المسؤولية. وفي المقابل، استمرت الخلافات داخل قصر عائلة ألدور، مع تصاعد عداء إنجي لدجلة، وظهور تطورات جديدة تتعلق بحقيقة النسب، إلى جانب نهاية مشحونة بالتوتر وضعت دجلة وإركان أمام مواجهة صعبة.

وجمعت الحلقة بين اللحظات الرومانسية والصراعات العائلية والأسرار التي تهدد بكشف حقائق ظلت مخفية لفترة طويلة، لتنتهي أحداثها على وقع القلق بشأن حالة دجلة ومصير نيلوفر، وسط تساؤلات عن انعكاسات هذه التطورات على العلاقات بين أبطال العمل في الحلقة المقبلة.

دجلة تنجح في إنقاذ مشروع إركان وتثبت قدرتها على تحمل المسؤولية

بدأت أحداث الحلقة بمحاولة دجلة تدارك الخطأ الذي تسبب في التأثير سلبًا على تعاون إركان مع عبدالله، إذ قررت ألا تكتفي بتقديم الاعتذار، بل اتخذت خطوة عملية لإصلاح الموقف واستعادة الثقة في المشروع.

وتوجهت دجلة للقاء عبدالله بنفسها، وحرصت على أن تشرح له ظروف حياتها والتحديات التي واجهتها، مستعرضة جانبًا من كفاحها وقدرتها على مواجهة الصعوبات. كما حاولت إقناعه بأنها تستطيع تقديم إضافة حقيقية للمشروع، وأن مشاركتها لن تكون مجرد خطوة شكلية، بل فرصة للمساهمة في نجاحه.

وتمكنت دجلة من تحقيق هدفها بعدما اقتنع عبدالله بحديثها ووافق على الاستثمار في المشروع، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما طلب أن تكون هي الوجه الذي يمثله. ومثّل هذا القرار نقطة تحول مهمة في الأحداث، بعدما استطاعت دجلة تحويل الخطأ الذي ارتكبته إلى فرصة جديدة تثبت من خلالها قدراتها.

من جانبه، شعر إركان بالسعادة والفخر تجاه زوجته، خاصة بعدما شاهد إصرارها على إصلاح ما حدث دون الاعتماد على الآخرين. وعكس موقفه تغيرًا في طبيعة علاقتهما، إذ بات يرى في دجلة شريكة قادرة على اتخاذ القرارات والمشاركة في رسم مستقبل المشروع، وليس مجرد زوجة تحاول التأقلم مع عالمه.

إنجي تصعّد خلافاتها مع دجلة داخل القصر

لم تمر نجاحات دجلة داخل قصر عائلة ألدور بهدوء، إذ أثار الدعم الذي حصلت عليه من أفراد العائلة استياء إنجي، التي لم تتقبل تقاربها مع طاهر ونيلوفر، ولا المكانة التي بدأت تحظى بها داخل الأسرة.

وزادت حدة التوتر بعدما احتفل إركان ودجلة بنجاحهما في حديقة القصر، في مشهد عكس سعادتهما بالخطوة الجديدة التي حققاها معًا. لكن الأجواء الإيجابية لم ترق لإنجي، التي رأت في هذا التقارب تهديدًا لمكانتها ونفوذها داخل المنزل.

ولم يقتصر موقف إنجي على إظهار الغضب والانزعاج، بل اتخذت قرارات انعكست على العاملين داخل القصر، إذ قررت إبعاد حواء عن عملها بصفتها كبيرة للخدم، بعدما وقفت إلى جانب دجلة. كما رفضت قبول شيرين في الجمعية عقب خروجها، في خطوة زادت من تعقيد الأوضاع بالنسبة إلى دجلة ومن حولها.

وأظهرت هذه التطورات أن الصراع بين المرأتين لم يعد مقتصرًا على الخلافات الشخصية، بل امتد إلى محاولات التأثير على حياة الآخرين داخل القصر، وهو ما وضع دجلة أمام تحديات جديدة تتطلب منها التحلي بالصبر والقدرة على التعامل مع الضغوط.

فاطوش تساعد دجلة على التأقلم مع حياة القصر

في مواجهة القرارات التي اتخذتها إنجي، لم تستسلم دجلة، بل بدأت البحث عن حلول تساعد شيرين على إيجاد فرصة للإقامة والعمل، ووجدت في فاطوش دعمًا مهمًا خلال هذه المرحلة.

وتدخلت فاطوش لمساعدة شيرين على العمل داخل القصر، في محاولة لتجاوز العقبات التي وضعتها إنجي أمامها. ولم يتوقف دورها عند تقديم المساعدة العملية، إذ قررت أيضًا الوقوف إلى جانب دجلة في رحلتها للتأقلم مع طبيعة الحياة الجديدة التي أصبحت تعيشها.

وبدأت فاطوش تعليم دجلة قواعد الإتيكيت والتصرفات الاجتماعية التي تحتاج إليها في التعامل مع أفراد العائلة والمحيطين بها، حتى تتمكن من التحرك بثقة أكبر داخل القصر، وتصبح أكثر استعدادًا لمواجهة إنجي ومخططاتها.

وتكشف هذه الخطوة عن جانب آخر من رحلة دجلة، التي لم تعد تقتصر على محاولة إنقاذ علاقتها بإركان أو إصلاح أخطائها، بل أصبحت تسعى إلى اكتساب المهارات التي تساعدها على إثبات وجودها في بيئة تختلف تمامًا عن القرية التي نشأت فيها.

جولة دجلة وإركان في موقع المشروع تكشف عن أحلام جديدة

بعد نجاح دجلة في إنقاذ المشروع، توجهت برفقة إركان إلى الأرض التي سيقام عليها، في خطوة عكست بداية مرحلة جديدة من التعاون بينهما، بعدما أصبحت شريكة في التخطيط لمستقبله.

وخلال الجولة، تحدثت دجلة عن رؤيتها للمبنى المخصص لتعليم الأطفال، وكشفت عن حلمها في أن تصبح معلمة موسيقى. وأوضحت هذه اللحظات أن طموحاتها لا تتوقف عند مساعدة إركان في المشروع، بل تمتد إلى تحقيق حلم شخصي يمنح حياتها هدفًا مختلفًا.

وتفاعل إركان مع حديث زوجته بسعادة، وأبدى إعجابه بأحلامها ورغبتها في بناء مستقبل يحمل قيمة للآخرين، وهو ما أضفى على المشاهد أجواء عاطفية عكست تطور العلاقة بينهما.

لكن اللحظات الرومانسية لم تخلُ من التوتر، بعدما تابعت سينم ما يجري بينهما بغيرة، الأمر الذي أضاف بعدًا جديدًا إلى العلاقات المتشابكة بين الشخصيات، وأشار إلى أن التقارب المتزايد بين إركان ودجلة قد يثير مزيدًا من الخلافات خلال الأحداث المقبلة.

حقيقة نسب إركان تقترب من الانكشاف

على الجانب الآخر، حملت الحلقة تطورات مهمة في ملف النسب الذي يحيط بإركان، بعدما بدأ إسات يستعيد وعيه من الغيبوبة، في توقيت قد يهدد بكشف أسرار ظلت بعيدة عن المواجهة المباشرة.

وتصاعدت الشكوك بعدما عرف إسات من دجلة أن فكرت هو والد إركان الحقيقي، الأمر الذي ربط بين حالته الصحية والسر العائلي الذي قد يغير فهم إركان لماضيه وعلاقته بأفراد الأسرة.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدمة طاهر بعدما اكتشف أن دريا متزوجة، ليقرر تكليف أحد رجاله بالبحث عن زوجها ومعرفة المزيد عن الأمر. وفي الوقت نفسه، كان علي جبار يتنصت على الحديث، ويواصل متابعة كل ما يتعلق بدريا داخل القصر، ما زاد من الغموض المحيط بتحركاته ودوافعه.

ومع بدء إسات في استعادة وعيه، سمع حديثًا دار بين إركان وطاهر حول حقيقة والده، وأظهر رد فعل بعدما أدرك أن طاهر يوشك على إخبار إركان بأنه ليس ابنه البيولوجي.

وقبل أن تتكشف الحقيقة، تدخل علي جبار مدعيًا أن إسات يحتاج إلى حقنة لأسباب علاجية، ثم أعطاه الحقنة، ليعود إلى حالة النوم مجددًا. وأثار هذا التصرف شكوك طاهر وإركان، خصوصًا أن التدخل جاء في لحظة حساسة كان من الممكن أن تفتح الباب أمام كشف سر النسب.

وبذلك أصبحت تحركات علي جبار موضع تساؤل، وسط احتمالات بأن يكون لديه ما يخشى انكشافه، بينما ظل مصير الحقيقة التي تخص إركان معلقًا، في انتظار ما ستكشفه الأحداث المقبلة.

دريا وزوجها يفتحان بابًا جديدًا من الغموض

لم تتوقف التطورات المرتبطة بالأسرار العائلية عند حقيقة نسب إركان، إذ شكل اكتشاف طاهر أن دريا متزوجة نقطة جديدة في سلسلة الأحداث التي تشهدها الحلقة.

فبعد صدمته بالخبر، قرر طاهر البحث عن زوجها، في محاولة لمعرفة تفاصيل لم تكن واضحة له من قبل. وفي المقابل، أظهر تنصت علي جبار على الحديث واهتمامه بمتابعة أخبار دريا أن هناك خيوطًا أخرى قد تكون مرتبطة بالأسرار التي تدور داخل القصر.

ومع تداخل هذه الأحداث مع ملف نسب إركان، تتسع دائرة الشكوك بين أفراد العائلة، وتزداد احتمالات أن تؤدي المعلومات الجديدة إلى تغييرات في العلاقات القائمة، خاصة إذا نجح أي طرف في الوصول إلى الحقيقة كاملة.

نهاية الحلقة 20.. دجلة وإركان أمام مواجهة صعبة

بلغت الأحداث ذروتها مع تصاعد القلق بشأن نيلوفر، إذ وصل إركان وإنجي إلى المكان الذي شهد تطورات مقلقة، بينما وجدت دجلة نفسها في مواجهة صعبة مع إركان، الذي سيطر عليه الذعر مع تدهور حالتها.

وجاءت هذه اللحظات لتضع العلاقة بين الزوجين أمام اختبار جديد، بعدما شهدت الحلقة تقاربًا واضحًا بينهما على خلفية نجاح المشروع وظهور أحلام دجلة للمستقبل. فبعد الأجواء الرومانسية التي جمعتهما خلال جولتهما، انتهت الأحداث بمشهد مشحون بالخوف والقلق، فتح الباب أمام تساؤلات بشأن ما ستؤول إليه حالتهما.

كما تركت النهاية مصير نيلوفر غير محسوم، إلى جانب الأسئلة المتعلقة بحقيقة نسب إركان، وما إذا كان طاهر سيتمكن من إخباره بالحقيقة، أم أن تدخلات علي جبار ستؤجل انكشاف السر مرة أخرى.

وبهذا، جمعت الحلقة بين نجاح دجلة في إثبات قدراتها، واستمرار الصراع مع إنجي، وتصاعد الغموض حول أسرار العائلة، لتنتهي على مجموعة من التطورات التي تمهد لمزيد من المواجهات في الحلقة الجديدة.

موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل «أنت من أحببت»

من المقرر عرض الحلقة 21 من مسلسل «أنت من أحببت» على قناة Star TV التركية يوم الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أنقرة، وفق جدول العرض المذكور للمسلسل.

ومن المنتظر أن تستكمل الحلقة المقبلة الأحداث التي توقفت عندها الحلقة العشرون، مع ترقب تطورات حالة دجلة ومصير نيلوفر، إلى جانب احتمالات انكشاف حقيقة نسب إركان وتداعياتها على علاقته بطاهر وبقية أفراد العائلة.

نسب مشاهدة مسلسل «أنت من أحببت» في تركيا

على صعيد نسب المشاهدة، سجل مسلسل «أنت من أحببت»، المعروف بالاسم التركي Sevdiğim Sensin، أرقامًا متفاوتة عبر الفئات الثلاث لقياس نسب المشاهدة في تركيا.

قصة مسلسل «أنت من أحببت» وأبرز أبطاله

تدور أحداث مسلسل «أنت من أحببت» حول إركان، الشاب القادم من إسطنبول، الذي تتغير حياته خلال الأيام الأخيرة من خدمته العسكرية، عندما يلتقي دجلة، الفتاة التي لم تغادر قريتها من قبل، وذلك أثناء توجهه لمساعدة سكان القرية.

وتجمع الظروف بين إركان ودجلة في علاقة تقودهما إلى الزواج، في سياق يرتبط بإنقاذ حياته، قبل أن يصطحبها إلى إسطنبول لتبدأ رحلة مختلفة تمامًا عن حياتها السابقة.

وتجد دجلة نفسها داخل منزل عائلة ألدور، حيث تواجه اختلافات اجتماعية وثقافية وصراعات عائلية متشابكة، وتحاول التكيف مع محيط جديد لا يشبه البيئة التي نشأت فيها. وفي الوقت نفسه، تتطور علاقتها بإركان وسط أسرار الماضي والتدخلات العائلية والمواقف التي تختبر قوة ارتباطهما.

ويشارك في بطولة المسلسل أيتاش شاشماز في دور إركان، وهيلين كانديمير في دور دجلة، إلى جانب حسين أفني دانيال، وإسرا رونابار، ودنيز إيشين، وروجبين إردن، وألبير تشانكايا، وجيهات سوفاريوغلو، وأوزليم كونكر، ونيهان بويوك أغاتش، وبارش باكتاش.

ومع استمرار الصراعات بين دجلة وإنجي، وتزايد الأسئلة حول ماضي إركان وحقيقة نسبه، تظل الأحداث المقبلة محملة بتطورات قد تؤثر على استقرار العائلة، وعلى مستقبل العلاقة بين إركان ودجلة، خصوصًا بعد النهاية المقلقة التي شهدتها الحلقة العشرون.