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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يسرّع تنفيذ 46 مشروعًا للمواد الخام لتعزيز أمن الإمدادات

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، اختيار 46 مشروعا استراتيجيا جديدا للمواد الخام الحيوية، بهدف تسريع إجراءات التراخيص وتيسير الحصول على التمويل من المصادر العامة والخاصة، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين في تأمين المعادن والمواد الأساسية للصناعات الاستراتيجية.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن المشروعات الجديدة تتوزع على 16 دولة عضوا بالاتحاد، وتشمل 15 مادة من أصل 17 مادة خام استراتيجية مدرجة على قائمة الاتحاد، من بينها النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة والمغنيسيوم والتنجستن.

وأوضحت أن تنفيذ المشروعات الـ46 يتطلب استثمارات رأسمالية تُقدر بنحو 21.1 مليار يورو، يُنتظر توفيرها من مزيج من مصادر التمويل العامة والخاصة، مؤكدة أن منح هذه المشروعات صفة استراتيجية لا يعني حصولها تلقائيًا على تمويل أوروبي، وإنما يسهم في تيسير وصولها إلى مصادر التمويل وربط مطوريها بالجهات المقرضة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اعتماد الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اقتصادات غربية كبرى، على الصين في توفير المعادن الحيوية ومكونات أساسية، من بينها البطاريات والعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في قطاعات الدفاع والفضاء وصناعة السيارات والطاقة المتجددة.

وزادت الصين خلال العامين الماضيين من توظيف هذه الاعتمادات كورقة ضغط في العلاقات التجارية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهوده لتأمين إمدادات المواد الخام الرئيسية، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء مخزون استراتيجي مشترك منها.

وأشارت المفوضية إلى أن التقدم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي اختيرت العام الماضي كان بطيئًا، إذ واجه بعضها صعوبات في الانتقال إلى مراحل التنفيذ. وأضافت أنها نجحت بالفعل في حشد تمويل عام تجاوز ملياري يورو، فيما حذر مطورو مشروعات في أغسطس الماضي من احتمال تعثر المزيد منها ما لم يتم توفير تمويل إضافي بصورة عاجلة.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي، بموجب قانون المواد الخام الحيوية الصادر عام 2024، تلبية 10% من احتياجاته السنوية من خلال التعدين المحلي، و40% عبر المعالجة، و25% من خلال إعادة التدوير، بحلول عام 2030، في مسعى لتعزيز قدرته على تأمين احتياجاته وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.

وتشمل أبرز المشروعات الجديدة مشروع "زينفالد لليثيوم" في ألمانيا، ومنجم "سكوريس" في اليونان، ومصهر الألومنيوم الذي تخطط شركة "أركتيال" لإنشائه في فنلندا، ومشروع "فيسكاريا" للنحاس في السويد، إلى جانب مشروعات تدعمها مجموعات صناعية أوروبية كبرى، من بينها "أوميكور" و"أوروبيس" و"ليوناردو".

وتُضاف المشروعات الجديدة إلى 60 مشروعًا استراتيجيًا أعلنت المفوضية اختيارها العام الماضي، من بينها 13 مشروعًا خارج الاتحاد الأوروبي في دول ومناطق تشمل البرازيل وجرينلاند وكازاخستان.

المفوضية الأوروبية مواد الخام الحيوية التراخيص

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