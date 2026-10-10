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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في كشف انتهاكات غزة

اجتماع الاتحاد الدولي للصحفيين
اجتماع الاتحاد الدولي للصحفيين

أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي، أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في نقل حقيقة ما يجري في فلسطين إلى العالم، ولا سيما الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، مشيرًا إلى التحديات التي تفرضها خوارزميات المنصات الرقمية على انتشار المعلومات ووصولها إلى الجمهور.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم في الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال، الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الأردنية عمان، تحت شعار “مستقبل الإعلام والاتصال.. عالم متغير”، بمشاركة مسؤولين وإعلاميين وممثلين عن مؤسسات ومنظمات عربية ودولية.

وشدد بيلانجي على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في إيصال الحقائق إلى الرأي العام العالمي، في ظل تنامي تأثير المنصات الرقمية وخوارزمياتها على تداول الأخبار والمعلومات، وما يفرضه ذلك من تحديات أمام المؤسسات الصحفية في أداء دورها المهني.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي أن الصحافة ليست في مواجهة مع التطور التكنولوجي، وأن الذكاء الاصطناعي يمثل مرحلة جديدة تتطلب من المؤسسات الإعلامية والرسمية استيعابها والتكيف معها، بدلًا من التعامل معها باعتبارها تهديدًا لمستقبل العمل الصحفي.

ودعا اللامي إلى تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية لتطوير سياسات وآليات مشتركة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة، وتتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الأداء الإعلامي، مع الحفاظ على المعايير المهنية والمصداقية.

وركزت مناقشات الجلسة الافتتاحية على سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الأخبار دون المساس بحرية التعبير والمصداقية الصحفية، وأهمية تحقيق التوازن بين سرعة نشر المعلومات ودقتها، والتحقق من المصادر، مع التأكيد على أن التكنولوجيا يجب أن تظل أداة مساندة للصحفي وليست بديلًا عنه.

الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين الذكاء الاصطناعي فلسطين

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