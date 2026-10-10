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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات: إنقاذ 22 شخصا من حريق في ناقلة نفط بمياه الخليج العربي

حريق سفينة نفط
حريق سفينة نفط
أ ش أ

 أعلن الحرس الوطني الإماراتي، اليوم، إنقاذ 22 شخصا إثر حريق ناقلة نفط كانوا على متنها في مياه الخليج العربي.

وأوضح الحرس الوطني الإماراتي - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أنه في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الحرس الوطني لحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، تمكنت مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني من إنقاذ 22 شخصا من الجنسية الآسيوية، إثر اندلاع حريق في ناقلة نفط كانوا على متنها داخل مياه الخليج العربي.

وأشار إلى أن عملية الإنقاذ جاءت عقب تلقي مجموعة حرس السواحل بلاغ من طاقم الناقلة يفيد باندلاع حريق على متنها، حيث باشرت الفرق المختصة على الفور إجراءات الاستجابة والتعامل مع البلاغ، وتمكنت من تحديد موقع الناقلة والوصول إليها وإنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصا، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المعنية، مؤكدا أنهم جميعا بحالة صحية مستقرة.


 

الحرس الوطني الإماراتي حريق ناقلة نفط الخليج العربي حريق في ناقلة نفط

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