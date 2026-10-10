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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إصابة 5 شباب في حريق مطعم بمدينة بيلا في كفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ العام
مستشفى كفر الشيخ العام
محمود زيدان

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، 5 مصابين إثر وقوع حريق داخل مطعم بمدينة بيلا، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم وتلقي العلاج بقسم الحروق.

وكان اللواء عبد الله فليفل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى بلاغاً من شرطة النجدة باندلاع الحريق. 


وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الرعاية الصحية العاجلة، تحت إشراف الدكتور حسين عبد الرازق، مدير المستشفى، والدكتور هشام كامل، رئيس قسم جراحة الحروق والتجميل بالمستشفى.

مصابو الحريق

وأسفر الحريق عن إصابة كل من م.س (16 سنة)، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالذراعين، وأ.ر(21 سنة، من كفر العجمي)، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه، وشريف.م (15 سنة، من بيلا)، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين.

كما أسفر الحادث عن إصابة ع.ر (21 سنة، من الجرايدة)، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالقدمين والذراعين، وأ.م (15 سنة، من بيلا)، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالبطن والقدمين.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر طبية خاصة لـ «صدى البلد» أنه جرى حجز حالتين فقط لاستكمال تلقي العلاج اللازم ولحين تماثلهما للشفاء، مشيرة إلى أن باقي الحالات غادروا المستشفى لتحسن حالتهم الطبية.

حريق مطعم بيلا كفر الشيخ مستشفى كفر الشيخ العام

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