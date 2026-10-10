متخصص يكشف عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

سلط الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، الضوء على العوامل التي يمكن أن تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مشيرًا إلى تطور البنية التحتية وأهمية وضوح السياسات الاقتصادية والضريبية في تشجيع الشركات الدولية على التوسع بالسوق المصرية.

مقومات مساندة لإقامة المشروعات

وقال حلمي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر عملت على تطوير بنيتها التحتية بصورة كبيرة، بما يوفر مقومات مساندة لإقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من هذه الإمكانات في جذب الشركات العالمية ونقل أنشطتها الإنتاجية إلى مصر.

بيئة الأعمال وشفافية الإجراءات

وأضاف أن مرونة سعر الصرف ووضوح النظام الضريبي من العوامل التي تناولها باعتبارها رسائل مهمة للمستثمرين، موضحًا أن استقرار بيئة الأعمال وشفافية الإجراءات الاقتصادية يساعدان على تعزيز الثقة في السوق المصرية.

التجربة الصينية في المنطقة الاقتصادية

وأشار إلى أن التجربة الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا للاستفادة من الشراكات الاستثمارية الدولية، مؤكدًا أهمية البناء على هذه التجارب لجذب مزيد من المشروعات وتوسيع نطاق التعاون الصناعي.

كما لفت إلى أن الثقة الدولية في مصر، بما في ذلك علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تسهم في دعم فرص نقل الصناعة وتعزيز الشراكات الإنتاجية، بما ينعكس على تنمية الاقتصاد وتوفير فرص جديدة للاستثمار.