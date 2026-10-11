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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنجلاديش تدين بشدة الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أدانت بنجلاديش، الأحد، بشدة وبشكل قاطع الهجوم الدامي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت، مؤكدة تضامنها الثابت مع المملكة العربية السعودية، وفقًا لبيان رسمي.

وأسفر الهجوم على المطار الرئيسي في العاصمة السعودية عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 309 آخرين.

وشملت الوفيات أربعة سعوديين، ومواطنين بنجلاديشيين اثنين، وشخصًا واحدًا من كل من مصر والولايات المتحدة والأردن وسوريا وفلسطين والسودان، وفقًا لهيئة الطيران المدني في المملكة.

الخارجية البنغلاديشية: استهداف المدنيين أمر غير مقبول


وقالت وزارة الخارجية البنجلاديشية، في بيان رسمي: «إن الهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر وتستهدف البنية التحتية المدنية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فورًا».

ودعت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ذات الأغلبية المسلمة، إلى «وقف فوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وحل سلمي للأزمة المستمرة من خلال الحوار والدبلوماسية، بما يخدم السلام والأمن والاستقرار الإقليميين».

وأضافت الوزارة أن بعثتها الدبلوماسية في الرياض تتواصل مع السلطات السعودية للحصول على تفاصيل بشأن المواطنين البنجلاديشيين الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا في الهجوم، والعمل على تسهيل تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.

إلغاء 5 رحلات جوية من دكا بعد إغلاق مطار الرياض


وفي تطور مرتبط بالهجوم، ألغيت خمس رحلات جوية من العاصمة البنغلاديشية دكا حتى صباح الأحد، بسبب إغلاق المطار في الرياض، وفقًا لهيئة الطيران المدني في بنغلاديش.

وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت في وقت سابق تعليق عمليات المطار مؤقتًا عقب الهجوم، بينما عمل المسؤولون على تقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق المطار.

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