وزير التعليم العالي يبحث مع مؤسسة بلجيكية تمويل المشروعات البحثية المشتركة

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الدكتورة إير فيرونيك هالوان، الأمين العام لمؤسسة FNRS البلجيكية، بحضور الدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري في فرنسا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبلجيكا في مجال البحث العلمي، وتطوير آليات تمويل المشروعات البحثية المشتركة، ودعم الباحثين، بما يسهم في بناء شراكات علمية مستدامة بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين.

وأكد الوزير أهمية توسيع التعاون الدولي في البحث العلمي، وتعزيز التكامل بين البحوث الأساسية والتطبيقية، بما يدعم الاستفادة من الإمكانات العلمية لدى الجانبين، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات وحلول عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات ذات الأولوية.

وتناول اللقاء آليات تمويل الأبحاث المشتركة، واستكشاف فرص التعاون بين مؤسسة FNRS البلجيكية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار المصرية (STDF)، بما يدعم إقامة مشروعات بحثية مشتركة وتوسيع فرص التمويل المتاح للباحثين في البلدين.

كما بحث الجانبان سبل دعم الباحثين وطلاب الدكتوراه وباحثي ما بعد الدكتوراه، من خلال إتاحة فرص المنح البحثية والزمالات، وتيسير التنقل العلمي وتبادل الخبرات، بما يعزز مشاركة الباحثين المصريين في شبكات البحث العلمي الدولية، ويدعم تطوير قدراتهم ومساراتهم الأكاديمية والبحثية.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع فرص التمويل والتعاون أمام الباحثين المصريين، وبناء روابط مؤسسية مستدامة مع مؤسسات البحث العلمي الأوروبية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية ويعزز دور العلم والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.