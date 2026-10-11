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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مدير أعمال هيفاء وهبي السابق.. السجن 3 سنوات لمحمد وزيري وغرامة 19 مليون جنيه ومصادرة ممتلكاته

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
ندى سويفى

عاقبت محكمة جنايات الاقتصادية وغسل الأموال، محمد حمزة، وشهرته محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 19 مليون جنيه، بتهمة ارتكاب جريمة غسيل أموال.

مدير أعمال هيفاء وهبي

كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الممتلكات المتحصلة من الجريمة، واستمرار التحفظ على أمواله لحين تنفيذ العقوبة.

صدر حكم القضية رقم ٣٤٧٢ لسنه ٢٠٢٠ جنح الشيخ زايد والمقيدة برقم ٣٥٨٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مستأنف ٦ أكتوبر بالحبس النهائي في اتهام وزيري بتبديد أموال هيفاء وهبي، والتي تخطت 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار.

وكشف المستشار شريف حافظ، دفاع المطربة هيفاء وهبي، عن وقائع القضية التي تعود إلى بلاغ سابق تقدمت به الفنانة ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته خلاله بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الشخصي مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.

وأوضح الدفاع أن الواقعة قُيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت للمحاكمة، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار، وفي مرحلة الاستئناف، تم تعديل الحكم إلى الحبس سنتين عن تهمة التبديد، مع براءته من تهمة النصب.

وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل، لندب لجنة مختصة بحصر ممتلكات المتهم، وبيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره بتحصيل أموال مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.

وباشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في شبهة غسيل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة التي تم حصرها، وبيان مدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام، حيث ظلت التحقيقات قيد الفحص لفترة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية غسل الأموال المتهم فيها محمد وزيري عن تفاصيل جديدة بشأن اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من الفنانة هيفاء وهبي، مستغلًا عمله مديرًا لأعمالها لعدة سنوات.

ووفقًا لما ورد بأوراق القضية، فإن المتهم محمد وزيري تمكن خلال فترة عمله مع هيفاء وهبي من الحصول على توكيلات رسمية تتيح له إدارة الحسابات البنكية الخاصة بالمجني عليها والتصرف في أموالها، قبل أن يستغل تلك الصلاحيات في تحويل مبالغ مالية من حساباتها إلى حساباته الشخصية دون علمها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أجرى عدة تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها، عبر إظهارها في صورة معاملات تبدو قانونية.

وتبين أن المتهم استخدم وسائل متعددة لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية، بما يصعب تتبع مصدرها الحقيقي، فضلًا عن استغلالها في شراء أصول وممتلكات.

وأشارت التحقيقات إلى أن جزءًا من الأموال جرى توجيهه لشراء عقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، فيما تم تسجيل بعض تلك الممتلكات بأسماء مقربين منه، وعلى رأسهم شقيقه، في محاولة لإخفاء المالك الفعلي لتلك الأصول.

وأضافت التحريات أن المتهم أسس عددًا من الشركات التجارية واستخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو مشروعة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق أحد الأساليب المتبعة في جرائم غسل الأموال.

وأكدت التحقيقات أن حجم الممتلكات والاستثمارات التي يمتلكها المتهم لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة، ما يدعم الاتهامات الموجهة إليه بشأن الاستيلاء على الأموال وغسلها.

وقال المستشار شريف حافظ، المحامي دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إن الـتـحـريـات جـاءت مـتـضـمـنـة ثـبـوت الجـريمـة يـقـيـنـيـاً عـلـى المـتـهـم، وذلـك لـكـونـهـا أسـفـرت عـن قـيـام المـتـهـم مـحـمـد وزيـري بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المتمثل في ارتكاب جريمة التبديد والاستيلاء عـلـى أمـوال المجـنـي عـلـيـهـا هـيـفـاء وهـبـى، وذلـك بـاسـتـغـلال صـفـتـه كـمـديـر لأعـمـالـهـا، خـلال عـام ٢٠١٧ و حـتـى عـام ٢٠٢٠، فـى الجـريمـة الأصـلـيـة المحـرر عـنـهـا الـقـضـيـة رقـم ٣٤٧٢ لـسـنـة ٢٠٢٠ جـنـح ثـان الـشـيـخ زايـد، والـتـى قـدرت المـبـالـغ المـسـتـولـى عـلـيـهـا فـيـهـا بـ ٩٫٥٨٤٫٦٥٩ جـنـيـهـاً مـصـريا و٨٠٨٫٠٢٤ دولاراً أمـريـكـيـاً، وذلـك بـهـدف إخـفـاء وتمـويـه طـبـيـعـة تـلـك الأمـوال، وقـطـع الـصـلـة بـيـنـه وبين مصدرها غير المشروع.

وأضـافـت الـتـحـريـات، والـتـي اطـمـأنـت نـيـابـة الـشـئـون الاقـتـصـاديـة وغـسـل الأمـوال لجـديـتـهـا، أن المـتـهـم لجـأ لـغـسـل الأمـوال حـصـيـلـة نـشـاطـه الإجـرامـي مـن خـلال عـدة أسـالـيـب مـعـقـدة بـهـدف إخـفـاء و تمـويـه طـبـيـعـتـهـا ودمـجـهـا فـى الاقـتـصـاد المـشـروع، شـمـلـت شـراء وحـدات عـقـاريـة (فـيـلات ومـكـاتـب إداريـة)، وتـأسـيـس شـركـات تجـاريـة، وشـراء سـيـارات فـارهـة، وإجـراء مـعـامـلات مـالـيـة بـنـكـيـة مـكـثـفـة.

مدير أعمال هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي ١٩ مليون جنيه جريمة غسيل أموال غسيل أموال

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