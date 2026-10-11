قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم.. تحذيرات من البرد والأمطار بسبب «النينيو»..مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك
وزير التعليم يلتقي بالطالب “بطل فيديو تحية العلم” بشلاتين ويشيد بإعتزازه بوطنه
وزير التعليم العالي يبحث ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة
الفراخ في العالي | أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. والبانيه بـ 230 جنيها
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي في دورته الـ47
ننشر.. أسماء مصابي حادث انهيار سور شباك معهد أزهري بالمحلة
لضمان عودتك لمنظومة الخبز.. شروط وآليات تظلمات بطاقات التموين 2026
إجراءات احترازية عاجلة.. إخلاء 12 فصلًا بمدرسة في القليوبية بعد كسر خط الصرف الصحي
كيف أعرف الحائل الذي يمنع صحة الطهارة من غيره؟..الإفتاء توضح
إيران تتصدع تحت حصار ترامب الصامت.. "الإفلاس وشيك" والأسواق خاوية
مدير تعليم القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالخصوص لمتابعة انتظام العملية التعليمية
قبل قمة الأهلي والزمالك.. زيزو مع 3 لاعبين يتصدرون هدافي الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خبراء: زيادة إمدادات الديزل الروسي لأمريكا قد لا تخفض أسعار الوقود كثيرا

خبراء: زيادة إمدادات الديزل الروسي لأمريكا قد لا تخفض أسعار الوقود كثيرا
خبراء: زيادة إمدادات الديزل الروسي لأمريكا قد لا تخفض أسعار الوقود كثيرا
أ ش أ

 رأى خبراء في سياسات الطاقة أن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيادة إمدادات الديزل الروسية إلى الولايات المتحدة قد لا يؤدي إلى انخفاض ملموس في أسعار الوقود، في ظل استمرار اضطرابات أسواق الطاقة العالمية بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، بحسب تقرير لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

ورجح الخبراء من أن ارتفاع أسعار الديزل قد يرفع تكاليف نقل السلع وتوزيعها، بما ينعكس على أسعار المنتجات الاستهلاكية، خصوصا الأغذية الطازجة واللحوم والخضراوات، التي تتطلب عمليات نقل متكررة، فضلا عن زيادة تكاليف تشغيل المعدات الزراعية، وهو ما دفع بعض الشركات إلى تحميل المستهلكين رسوما إضافية على خدمات التوصيل والطرود.

وأوضح خبراء أن زيادة الإمدادات الروسية قد تؤدي إلى إعادة توزيع الشحنات بين الأسواق أكثر من زيادة المعروض العالمي الفعلي، بما يحد من تأثيرها على الأسعار في الولايات المتحدة، مع احتمال تسجيل انخفاضات محدودة في بعض المناطق، مثل نيويورك ونيوجيرسي وفيلادلفيا.

وفي المقابل، قد يساعد استئناف الصادرات الروسية، التي قيدتها موسكو في يوليو الماضي على خلفية هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافيها، في تحقيق قدر من الاستقرار لأسعار الديزل عالميا.

وأشار الخبراء إلى أن استمرار تعطل طاقات التكرير في الشرق الأوسط واضطراب حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز سيبقي الأسعار مرتفعة، إذ لاتزال إمدادات المنتجات النفطية المكررة، ومنها الديزل، عند مستويات تقل كثيرا عن مستويات ما قبل الحرب.. ورجحوا أن تستفيد روسيا من الاتفاق عبر تصريف مخزوناتها من الديزل المخصص للاستخدام الصيفي، وتحسين إيراداتها في ظل الضغوط المالية، دون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض ملموس في الأسعار للمستهلكين الأمريكيين والأوروبيين.

وبموجب الاتفاق، ستورد روسيا إلى الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف طن من الديزل بشكل فوري، على أن تتبعها شحنة إضافية تبلغ 500 ألف طن في نوفمبر المقبل، ثم 4 ملايين طن أخرى في وقت لاحق، في تحول لافت عن السياسة الأمريكية التي حظرت واردات النفط الروسي منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وسجل متوسط سعر جالون الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا بلغ 6.53 دولار في 22 سبتمبر الماضي، قبل أن يتراجع إلى نحو 6.28 دولار يوم الجمعة، مقارنة بنحو 3.68 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت الأسعار مستويات قياسية في أوروبا أيضا، ما زاد الضغوط التضخمية على المستهلكين والشركات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين زيادة إمدادات الديزل الروسية انخفاض ملموس في أسعار الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

ترشيحاتنا

كسوف الشمس

البحوث الفلكية تطلق خطة اختيار أفضل مواقع لرصد كسوف القرن في الأقصر

وزير الصحة

رسميًا.. وزير الصحة يعتمد تكليف خريجي دفعة 2024 كليات التمريض |نص القرار

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تجري زيارات مفاجئة لعدد من دور رعاية كبار السن بالجيزة

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد