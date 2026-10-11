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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: مشروع إنشاء وصلة كوبرى البهنسا بالمنيا من أعمال المنفعة العامة

الدطتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
الدطتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
قسم الأخبار

أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2799 لسنـة 2026 باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وصلة كوبرى البهنسا على البحر اليوسفى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا .

مشروع إنشاء وصلة كوبرى البهنسا


ونصت المادة الثانية من القرار، أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

يذكر أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى المدرجة بخطتها الإستثمارية متضمنة مشروعات إنشاء وصلات لربط الكبارى بالطرق الرئيسية المحيطة لتحقيق الاستفادة القصوى من تنفيذ تلك المشروعات ومن ضمنها مشروع إنشاء وصلة كوبرى البهنسا على البحر اليوسفى للربط مع طريق الصعيد الصحراوى الغربي. 

وقد تبين خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ المشروع على الطبيعة وجود تعارض لبعض الأراضى والعقارات مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع . 

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا تحديد قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع بنحو ۱۰ مليون جنيه - (مرفق رقم ١) . 

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