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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب يبحث مع رئيس اتحاد ألعاب القوى دعم مبادرات اكتشاف المواهب

وزير الشباب
وزير الشباب
أ ش أ

اجتمع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مع رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى حاتم فودة، لاستعراض خطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ومناقشة برامج إعداد اللاعبين وتطوير منظومة ألعاب القوى، في إطار جهود الوزارة لدعم الاتحادات الرياضية وتعزيز فرص المنافسة وتحقيق الإنجازات في البطولات القارية والدولية.

وتناول الاجتماع استعراض خطة الاتحاد للمرحلة المقبلة، وآليات تطوير الأداء الفني للمنتخبات الوطنية، إلى جانب مناقشة برامج اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المحافظات الحدودية، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والوصول إلى العناصر الواعدة في المناطق التي تمتلك فرصًا كبيرة لإفراز أبطال رياضيين.

وأكد جوهر نبيل أهمية التوسع في تنفيذ برامج اكتشاف المواهب بالمحافظات الحدودية، ووضع آليات علمية لاختيار العناصر المتميزة وتأهيلها وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن إعداد جيل جديد من أبطال ألعاب القوى القادرين على تمثيل مصر في المحافل الرياضية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد المصري لألعاب القوى، وتكامل الجهود لتنفيذ خطط تطوير اللعبة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمحافظات، بما يسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتها الفنية والبدنية، ودعم مسيرة الرياضة المصرية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

جوهر نبيل وزير الشباب رئيس الاتحاد المصري

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