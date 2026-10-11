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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في محاكمة 7 متهمين بخلية داعش حلوان

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 7 متهمين، في القضية رقم 253582 لسنة 2025 جنايات حلوان، لجلسة 24 نوفمبر المقبل، لمرافعة النيابة العامة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من عام 2023 وحتى أكتوبر 2024، المتهمان الأول الثانى توليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم باغراضها.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 7 متهمين خلية داعش حلوان إرهاب

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