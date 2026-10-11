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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448هـ

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أ ش أ

أعلنت دار الإفتاء أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعًا من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت دار الإفتاء - في بيان - أنها استطلعت هلال شهر جمادى الأولى بعد غروب شمس اليوم الأحد، وتحققت لديها شرعًا ثبوت رؤية الهلال.

وتقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، ورؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها، والمسلمين كافة في كل مكان بهذه المناسبة، داعية الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وسائر بلاد العالم باليمن والخير والبركات والأمن والسلام.

دار الإفتاء شهر جمادى الأولى عام 1448هـ

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