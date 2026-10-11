دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448هـ

أعلنت دار الإفتاء أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعًا من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت دار الإفتاء - في بيان - أنها استطلعت هلال شهر جمادى الأولى بعد غروب شمس اليوم الأحد، وتحققت لديها شرعًا ثبوت رؤية الهلال.

وتقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، ورؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها، والمسلمين كافة في كل مكان بهذه المناسبة، داعية الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وسائر بلاد العالم باليمن والخير والبركات والأمن والسلام.