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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كانوا رايحين خناقة.. القبض على المتهمين بحمل أسلحة نارية فى الشارع بالعمرانية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بأحد الشوارع بالجيزة.
 


 وبالفحص أمكن ضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (5 عاطلين "لـ 3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية) ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين – 4 هواتف محمولة) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتاريخ ٦ / الجارى ، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأضافوا بوجود خلافات سابقة بين أحدهم وأحد قاطنى الشارع المشار إليه بدائرة قسم شرطة العمرانية "مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا الجنائية"، وبتاريخ الواقعة ظنوا إخلاء سبيله فتوجهوا لمحل البلاغ للتشاجر معه إلا أنهم إكتشفوا أنه مازال قيد الحبس.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة نارية

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