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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من مرصد جهينة بسوهاج.. إعلان غرة جمادى الأولى لعام 1448 هجريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت دار الإفتاء المصرية ثبوت رؤية هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448هـ، ليكون اليوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، غرة الشهر الهجري الجديد، عقب أعمال استطلاع الهلال التي أُجريت بمرصد مركز جهينة بمحافظة سوهاج، بمشاركة عدد من الجهات الدينية والعلمية والتنفيذية.

مرصد جهينة يستقبل لجان استطلاع الهلال

وشهد مرصد مركز جهينة، مساء الأحد 11 أكتوبر 2026، أعمال رصد هلال شهر جمادى الأولى، في إطار الإجراءات المتبعة للتحقق من ثبوت الرؤية الشرعية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن بداية الشهر الهجري الجديد.

وجرت أعمال الاستطلاع بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، برئاسة علي لطفي، وبحضور ممثلين عن دار الإفتاء المصرية، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ومديرية المساحة بسوهاج، إلى جانب ممثلين عن ديوان عام المحافظة.

ويُعد مرصد جهينة أحد المواقع التي تشهد أعمال استطلاع الأهلة، حيث يقع بالكيلو 60 على الطريق الصحراوي الغربي، ويستقبل اللجان المختصة بأعمال الرصد، التي تجمع بين الرؤية البصرية الشرعية والاستعانة بالخبرات العلمية والفلكية، للوصول إلى نتائج دقيقة بشأن بدايات الشهور الهجرية.

تهنئة لأبناء سوهاج والأمة الإسلامية

وفي سياق متصل، تقدم علي لطفي، رئيس مركز ومدينة جهينة، وحمدي معوض، نائب رئيس المركز، بخالص التهنئة إلى محافظ سوهاج، وأبناء المحافظة، والشعب المصري، والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر جمادى الأولى لعام 1448هـ.

وأعربا عن تمنياتهما بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها وسائر الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن تحمل الأيام المقبلة الخير والطمأنينة للجميع.

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