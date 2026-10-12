هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟.. مفاجأة للمواطنين

بين مؤشرات تدفع أسعار الذهب نحو التراجع عالميًا، ومشتريات متواصلة من جانب البنوك المركزية، خاصة في الدول الآسيوية، يجد المعدن الأصفر نفسه أمام معادلة معقدة تحدد اتجاهه خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المستثمرون والمواطنون حركة الأسعار بحثًا عن فرص مناسبة للشراء أو البيع، تبرز تساؤلات بشأن مدى قدرة الطلب الرسمي على دعم الذهب، وانعكاس التطورات العالمية على السوق المصرية، في ظل تأثير سعر صرف الدولار وحجم العرض والطلب المحليين.

مشتريات البنوك المركزية تدعم أسعار الذهب عالميًا

الذهب



كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشؤون الذهب، عن وجود تباين بين العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأصفر، موضحًا أن بعض المؤشرات تدفع الأسعار نحو الانخفاض، في حين تسهم مشتريات البنوك المركزية، خاصة في الدول الآسيوية، في تعزيز الطلب العالمي على الذهب ودعم أسعاره.

الذهب

وقال فرج، خلال تصريحات تلفزيوينة، إن سوق الذهب تشهد تداخلًا بين عوامل متباينة، وهو ما يجعل تحديد اتجاه الأسعار مرتبطًا بتطورات الأسواق العالمية ومستويات الطلب على المعدن النفيس.

وأوضح أن التوقعات بشأن انخفاض أسعار الذهب لا تعني بالضرورة استمرار التراجع، خاصة مع مواصلة بعض البنوك المركزية شراء الذهب، باعتباره أحد الأصول التي تحظى باهتمام المؤسسات النقدية في عدد من الدول.

لماذا تواصل البنوك المركزية شراء الذهب؟



وأشار مستشار وزير التموين السابق لشؤون الذهب إلى أهمية متابعة مشتريات البنوك المركزية الآسيوية، نظرًا إلى دورها في دعم الطلب العالمي على المعدن الأصفر.

وأضاف أن استمرار عمليات الشراء قد يحد من تأثير بعض العوامل الضاغطة على الأسعار، في ظل ارتباط حركة الذهب بمزيج من التطورات الاقتصادية والقرارات المالية واتجاهات الطلب العالمي.

ويعني هذا التباين أن تحركات الذهب لا يمكن تفسيرها من خلال عامل واحد، إذ تتداخل الضغوط التي قد تدفع الأسعار إلى التراجع مع عوامل أخرى توفر دعمًا للسوق، ما يجعل مسار الأسعار مرتبطًا بتطور هذه المؤثرات خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في مصر.. ما العوامل التي تتحكم في السوق؟



وعلى المستوى المحلي، أوضح ناجي فرج أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بحركة المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، لكنها ترتبط أيضًا بعوامل داخلية، في مقدمتها سعر صرف الدولار وحجم العرض والطلب داخل السوق.

ولذلك، فإن أي تغير في الأسعار العالمية لا ينعكس بالضرورة بالصورة نفسها على السوق المصرية، إذ تتوقف حركة الأسعار المحلية على تفاعل المؤشرات الدولية مع ظروف السوق الداخلية.

وأكد فرج أن توقعاته تشير إلى إمكانية استقرار أسعار الذهب محليًا خلال الفترة المقبلة، في ظل التوازن بين العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأصفر، مع أهمية متابعة تطورات الأسواق العالمية ومشتريات البنوك المركزية.

هل تتجه أسعار الذهب إلى الانخفاض أم الاستقرار؟



تظل حركة الذهب مرهونة بالتوازن بين العوامل الداعمة للأسعار وتلك التي تضغط عليها نحو الهبوط، وهو ما يجعل التنبؤ باتجاه السوق خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بمتابعة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وبحسب تصريحات ناجي فرج، فإن استمرار مشتريات البنوك المركزية يمثل أحد العوامل المهمة التي تستحق المتابعة عند تقييم مستقبل المعدن الأصفر، بالتوازي مع مراقبة سعر الدولار ومستويات العرض والطلب في مصر.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل استقرار الأسعار المحلية أحد السيناريوهات التي أشار إليها فرج، دون أن يعني ذلك ضمان ثبات الأسعار أو استبعاد حدوث تغيرات جديدة مع تطورات الأسواق.

متابعة السوق ضرورة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع



وتعكس التطورات الحالية أهمية متابعة أسعار الذهب بصورة مستمرة، مع مراعاة أن السوق تتأثر بمجموعة من العوامل المتغيرة، وليس فقط بحركة الأسعار العالمية أو مشتريات البنوك المركزية.