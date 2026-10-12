خالد الغندور يهاجم التحكيم بعد القمة 133: المعايير بتتغير وشهادتك مجروحة أوي

فتح الإعلامي خالد الغندور النار على منظومة التحكيم بعد مباراة القمة 133 بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "ما عنديش مشكلة من أول الموسم إنك تحسب ضربة جزاء حتى لو زقة بسيطة طالما دي هي معايير لجنة الحكام، لكن عندي مشكلة إن المعايير دي بتتغير في المباريات وتحليل الألعاب برده بيتغير وفي النهاية شهادتك مجروحة أوي جدًا".

جاءت تصريحات الغندور في إشارة إلى الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة القمة، وعدم احتساب ركلة جزاء للزمالك، وسط مطالبات من جماهير القلعة البيضاء بتطبيق العدالة التحكيمية وثبات المعايير في جميع المباريات.

الزمالك يخسر أمام الأهلي في القمة

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق الأبيض في الدوري هذا الموسم، بعدما حقق نتائج إيجابية خلال الجولات السابقة، ليفقد ثلاث نقاط في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.