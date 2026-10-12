بتوجيهات شيخ الأزهر.. رئيس منطقة الغربية يشهد صلاة الجنازة على الطالب أمير الأصيل

في مشهد إنساني يجسد قيم الرحمة والتكافل التي يرسخها الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبرع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، شهد الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، صلاة الجنازة على الطالب أمير عبد الحميد مصطفى الأصيل، يرافقه وفد من قيادات المنطقة ووعظ الغربية؛ لمساندة أسرة الفقيد ومواساتها في مصابها الأليم.

توجيهات محافظ الغربية

وقدّم الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عبر اتصال هاتفي، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى والد الطالب، حيث نقلا تعازي فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

تحرك تنفيذي عاجل

من جانبه، وجَّه والد الطالب الراحل الشكر لفضيلة الإمام الأكبر وقيادات الأزهر الشريف والأطقم الطبية على ما أبدوه من اهتمام كبير منذ وقوع الحادث، مؤكدًا أن ما حدث هو إرادة الله وقدره، معربا عن تقديره لمواقف الدعم والمواساة التي أحاطت الأسرة في هذا الظرف الأليم، سائلًا الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء، وألا يريهم مكروهًا في عزيز لديهم.

واجب عزاء أسرة طالب

وضم الوفد الشيخ محمد أبو سعيد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومحمود الحلبي، مدير عام المواد العربية والشرعية، والشيخ محمد نبيل، مدير عام وعظ الغربية، إلى جانب عدد من قيادات المنطقة الأزهرية ووعظ الغربية واللجنة النقابية، وعدد من السيدات اللاتي حرصن على مساندة الأسرة ومواساتها، في صورة تعكس روح التضامن والتراحم.

دعم الأزهر الشريف

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لحرص الأزهر الشريف على مساندة أبنائه وأسرهم في أوقات الشدة، وتجسيدًا لرسالته الإنسانية التي تمتد إلى مشاركة المجتمع آلامه وأحزانه، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل والتراحم. ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الطالب الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أسرته وذويه، ويلهمهم الصبر والسلوان.

