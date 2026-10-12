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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: بوتين مستعد لوقف الضربات على أوكرانيا أيام الانتخابات الرئاسية

الكرملين
الكرملين
أ ش أ

 قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون مستعداً لإصدار أوامر بالامتناع عن تنفيذ ضربات على أوكرانيا يوم الانتخابات (الرئاسية) في حال كانت كييف ترغب فعلاً في إجرائها.
ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنك" عن بيسكوف قوله: "لقد تحدث الرئيس بالفعل عن هذا الأمر، ولكن في هذه الحالة، أستطيع أن أؤكد نيابةً عنه بكل مسؤولية، أنه إذا كانت كييف ترغب فعلاً في إجراء الانتخابات، فإن الرئيس الروسي سيكون مستعداً لإصدار أوامر بالامتناع عن تنفيذ ضربات ضد أوكرانيا يوم الانتخابات، تحديداً يوم الانتخابات".
كما أكد بيسكوف أن روسيا كانت مستعدة لاستئناف محادثات السلام فور انتهاء انتخابات مجلس الدوما، إلا أن كييف شنت هجمات واسعة النطاق وغير مسبوقة على موسكو.
وتابع بيسكوف: "من الجدير بالذكر أن الجانب الروسي كان مستعدًا - وقد صرّح بذلك علنًا فور انتهاء الانتخابات - لاستئناف محادثات السلام فور انتهاء انتخابات مجلس الدوما".
وأضاف: ماذا فعلت أوكرانيا؟ شنت أوكرانيا هجمات واسعة النطاق وغير مسبوقة على موسكو، وحاولت تعطيل هذه الانتخابات، وقصفت مراكز الاقتراع، وهاجمت وقتلت شخصيًا عددًا من أعضاء لجان الانتخابات في مناطق جديدة من روسيا.
وصرح بيسكوف، اليوم ، بأن الوضع الراهن في أوكرانيا يحتم على روسيا اتخاذ تدابير فعّالة، وقرارات مسؤولة تفضي إلى حل سلمي طويل الأمد، مشيدًا بالوساطة الأمريكية.
وردًا على سؤال حول موقف الكرملين من استعداد فلاديمير زيلينسكي لإجراء انتخابات في أوكرانيا في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مع روسيا، قال بيسكوف للصحفيين: "أكد الكرملين مرارًا وتكرارًا - سواء من الرئيس بوتين أو على مستويات أخرى - أننا لا نريد وقف إطلاق نار، بل نريد سلامًا طويل الأمد، ونحن على استعداد لبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".
وتذرع الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، أمس الأحد، بالضربات الروسية لتبرير عدم إجراء الانتخابات، وذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بأن أوكرانيا بحاجة لرئيس جديد.
وقد جرت انتخابات مجلس الدوما التاسع، بالإضافة إلى انتخابات أخرى ذات صلة، في روسيا في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر.
ش س / إ س

المتحدث الرئاسة الروسية الرئيس الروسي أوامر ضربات على أوكرانيا ي

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