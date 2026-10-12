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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاتحاد الأوروبي يقر بعثة عسكرية وأمنية في لبنان.. تفاصيل

أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»
أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»
محمود زيدان

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ  الاتحاد الأوروبي وافق على تشكيل بعثة عسكرية وأمنية في لبنان، عقب موافقة الحكومة اللبنانية قبل أيام على إنشائها، وتفويض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي باستكمال المتابعة مع الاتحاد الأوروبي تمهيدًا لتشكيلها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموافقة الأوروبية ستعقبها إجراءات إدارية وتنظيمية داخل لبنان، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة وعرض الملف على مجلس الوزراء، وصولًا إلى بدء عمل البعثة على الأرض.

وأوضح أن أهدافها تشمل تدريب قوى الأمن الداخلي، بما يسمح للجيش اللبناني بالتفرغ لمهام حماية الحدود وضبط المرافق البرية والبحرية والجوية، إلى جانب تقديم المشورة والدعم والتدريب للجيش من أجل ضبط الحدود وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وأشار سنجاب إلى أن البعثة ستعمل من خلال شقين، عسكري ومدني؛ إذ يتولى الشق العسكري تدريب المؤسسات الأمنية اللبنانية وتقديم المشورة لها، بما يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي وأجهزة أمنية أخرى، فيما يقدم الشق المدني الدعم للجيش والمجتمعات المتضررة من الأوضاع الأمنية وتداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

ولفت إلى أن ملف تشكيل البعثة أُدرج على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي خلال يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري، عقب زيارة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إلى بيروت، ولقائها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، حيث حصلت خلال اللقاءات موافقة شفوية على إنشاء البعثة.

أحمد سنجاب أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أحمد قناة «القاهرة الإخبارية» أخبار توك شو

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