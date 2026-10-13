سفير إسبانيا بمصر: نرفض عدوان إسرائيل على غزة واعتداءات المستوطنين في الضفة

أكد الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، تمسك بلاده بمبادئ القانون الدولي واحترام كرامة الإنسان، مشددًا على ثبات الموقف الإسباني تجاه القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال السفير، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" خلال الاحتفال باليوم الوطني لإسبانيا، إن بلاده ترفض الكارثة الإنسانية في غزة والانتهاكات الجارية في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة احترام القانون الدولي في جميع أنحاء المنطقة.

وشدد فورستر على أن الحروب لا يمكن أن تكون وسيلة لحل الأزمات الدولية، مؤكدًا أن إسبانيا تدعو إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار والوسائل السلمية لتسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار.