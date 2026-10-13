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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تستضيف منتجين من بوليوود في جولة لاستكشاف الأردن

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
محمد نبيل

استضافت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وفداً من أبرز المنتجين والمهنيين في صناعة السينما الهندية، ضمن جولة تعريفية بهدف التعريف بتنوع مواقع التصوير في الأردن وبنيته التحتية الإنتاجية وكفاءات الطواقم المحلية.
 

هدفت الجولة إلى تعزيز الروابط بين الأردن وروّاد صناعة السينما الهندية، وتعريف الضيوف بمواقع التصوير المتنوعة في المملكة، وخدمات الإنتاج والتسهيلات التي تقدمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، إضافة إلى الحوافز المتاحة للإنتاجات التي تختار التصوير في الأردن.

ضم الوفد ممثلين عن شركات إنتاج هندية بارزة، من بينها Red Chillies Entertainment وExcel Entertainment وRaj Kumar Hirani Films وFriday Filmworks. وتعرّف الضيوف خلال الزيارة على خدمات الإنتاج والتسهيلات التي تقدمها الهيئة، وعلى خبرات الطواقم المحلية والفرص المتاحة أمام الإنتاجات الدولية للتصوير في المملكة.
 

انطلقت الجولة من العاصمة عمّان، وشملت عدداً من المواقع المميزة في الأردن، بما في ذلك البتراء ووادي رم والعقبة والبحر الميت. وأبرزت الزيارات تنوع المواقع التي يوفرها الأردن لصنّاع الأفلام، من المواقع التاريخية والمناظر الصحراوية إلى المشاهد الساحلية والبيئات الحضرية المعاصرة.

الهيئة الملكيّة الأردنيّة للأفلام - (RFC) هي مؤسسة عامة، تتمتع باستقلال إداري ومالي، تأسست في عام 2003 مع تفويض للتعزيز والمساهمة في تطوير صناعة سمعية وبصرية أردنية قادرة على المنافسة دولياً. تنظم الهيئة ورش عمل تدريبية وعروض أفلام وتوفر خدمات دعم الإنتاج.
 

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام الهيئة الأردنية للأفلام صور الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

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