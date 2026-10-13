دنيا سمير غانم تطلق أغنيتها بعنوان "الله يعيني" من ألبومها الجديد

أطلقت الفنانة دنيا سمير غانم أغنيتها الجديدة "الله يعيني" على مختلف المنصات الموسيقية، لتكون أولى أغنيات ألبومها "الدلال"، الذي اختارت له اسم والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وتعتزم دنيا طرح بقية أغنيات الألبوم تباعًا خلال الفترة المقبلة، وقد تعاونت فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

على صعيد السينما كان آخر ظهور لدنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة" الذي عُرض عام 2025، وشاركها البطولة محمد ممدوح ومحمد ثروت ومحمد رضوان وسلوى عثمان، تحت إدارة المخرج أحمد الجندي.



وقدّمت دنيا في الفيلم شخصية "رقية"، الفتاة التي تمارس الملاكمة منذ صغرها وتعمل حارسةً شخصية لطبيب يؤدي دوره محمد ممدوح، فتخوض معه مواقف متتالية تمزج بين الكوميديا والأكشن.



أما دراميًا فتستعد دنيا للعودة إلى الشاشة الصغيرة بالجزء الثاني من مسلسل "نيللي وشريهان" مع شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم. ويترقب الجمهور عودة الثنائي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في رمضان 2016، ومن المتوقع عرض الجزء الجديد في موسم دراما رمضان 2027.