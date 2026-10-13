نائب محافظ الوادي الجديد يتفقد مبادرة «مطبخ التكافل الاجتماعي»

تفقد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال مبادرة «مطبخ التكافل الاجتماعي» ؛ للوقوف على انتظام العمل ومتابعة آليات إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية، يرافقه الأستاذ محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، وذلك في إطار الشراكة بين مؤسسة التكافل الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، والتى تستهدف توفير 300 وجبة غذائية يوميًا وعلى مدار 8 أيام، بإجمالي 2400 وجبة مخصصة للحالات الأولى بالرعاية.

واطّلع نائب المحافظ على مراحل إعداد الوجبات وتجهيزها وآليات تنظيم التوزيع، مؤكدًا أهمية الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وجودة الوجبات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ كما تابع جهود توفير الرعاية السكنية لعدد من الطالبات، حيث تم توفير 25 سريرًا بمساكن طريق الداخلة وتسكينهن، بما يسهم في تهيئة بيئة إقامة ملائمة، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.