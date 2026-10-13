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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ171 صوتًا

الأردن
الأردن
أ ش أ

 فاز الأردن اليوم الثلاثاء بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2027 إلى 2029، بحصوله على 171 صوتًا، في الانتخابات التي جرت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير فؤاد المجالي، إن انتخاب المملكة يعكس التقدير الدولي لدورها، بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها، كما يجسد ثقة المجتمع الدولي بمواقف الأردن الثابتة الداعمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف المجالي أن الأردن سيواصل، خلال عضويته بالمجلس، العمل مع الدول الأعضاء لتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية، ودعم عمل المجلس وآلياته، وتطوير التعاون الدولي في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، إلى جانب حماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا للحماية.

وأوضح أن عضوية الأردن بالمجلس تمثل فرصة لمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب المجالي عن تقدير المملكة للدول الأعضاء التي صوتت لصالحها، مؤكدًا أن هذه الثقة تعكس مكانة الأردن الدولية ودوره الفاعل في العمل متعدد الأطراف، ونهج دبلوماسيته القائم على الحوار والاعتدال والتعاون وبناء الشراكات مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

كما هنأ الدول الشقيقة والصديقة التي فازت بعضوية المجلس.

يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًا له، أُنشئ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، ويضم 47 دولة عضوًا تنتخبها الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقًا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل. ويختص المجلس بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، والتصدي للانتهاكات، وتقديم التوصيات بشأنها.

الأردن حقوق الإنسان للأمم المتحدة

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