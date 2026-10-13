الولايات المتحدة: إنجازات قمة شرم الشيخ تمهد لإعادة إعمار غزة وإقامة قطاع منزوع السلاح

أكدت الولايات المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة وإقامة واقع جديد يضمن أمن الفلسطينيين والإسرائيليين تتطلبان مواصلة الجهود، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت منذ قمة شرم الشيخ للسلام، قبل عام، تمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذه الأهداف.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/، في بيان بمناسبة مرور عام على القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة من مختلف أنحاء العالم في مدينة شرم الشيخ، أن هذه الجهود أسهمت في إنهاء الحرب في غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، واستعادة جميع الرهائن الأحياء والمتوفين، إلى جانب إنشاء مجلس السلام وتشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية لتولي إدارة القطاع، ووضع خطة متكاملة ومحددة التكاليف للتعافي.



وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية شهدت زيادة أتاحت وصول الدعم الغذائي إلى أعداد أكبر من الفلسطينيين، بالتزامن مع تراجع استيلاء حركة حماس على المساعدات.



وأشار إلى أن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات وستواجه تحديات كبيرة، مؤكدًا مواصلة العمل من أجل إقامة قطاع منزوع السلاح، يتمكن فيه الفلسطينيون من العيش بعيدًا عن حكم /حماس/، وتتمتع فيه إسرائيل بأمن حقيقي ومستدام.