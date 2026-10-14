محافظ البحر الأحمر يستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بدراستها وسرعة حلها

استمرارًا لسلسلة لقاءات المواطنين، عقد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر ، اليوم، اللقاء الدوري لبحث طلبات بعض المواطنين والإستماع إلى شكواهم، وبحث سبل حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد المحافظ أن الهدف الأساسي من اللقاء هو خدمة جميع مواطني البحر الأحمر والعمل على حل مشكلاتهم ، مشيرا الي أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، وسرعة فحص الشكاوى المعروضة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، والتي تنوعت بين طلبات الانتداب ، وتوفير فرص عمل، وتملك بعض الوحدات السكنية ، وتوفير محلات إلى جانب طلبات إلغاء قرارات سحب أحد البايكات ، بالإضافة الي بعض المطالب الخدمية والإدارية والاجتماعية الأخرى.

وقد وجّه الدكتور وليد البرقي الجهات التنفيذية المختصة بدراسة جميع الشكاوى والطلبات المعروضة ، والعمل على سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، في إطار القانون بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين .

حضر اللقاء الدكتورة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، والدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وعلي إبراهيم مدير مكتب خدمة المواطنين، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.